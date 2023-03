Grupa Inpro odnotowała ok. 64,1 mln zł zysku netto w 2022 r., co oznacza wzrost o ok. 37% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Przychód Grupy Inpro za 2022 rok wyniesie ok. 357,7 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 11% r/r.