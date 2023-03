Tauron spodziewa się, że raportowana EBITDA segmentu wytwarzanie nie tylko wzrośnie r/r w br., ale będzie dodatnia, poinformował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

"Spodziewamy się wzrostu wyników w dystrybucji w 2023 r. [...] Jeżeli chodzi o segment OZE [...] wyniki r/r spodziewamy się, że będą niższe. Jeżeli chodzi o segment wytwarzanie, to po słabych wynikach ub.r. nie jest wielkim zaskoczeniem, że spodziewamy się wzrostu. Natomiast chcę powiedzieć, że tam EBITDA będzie dodatnia. Czyli to nie tylko będzie wzrost, ale to będzie wzrost, który będzie oznaczał dodatnią EBITDA. Spodziewamy się stabilnej pracy bloku w Nowym Jaworznie i jednocześnie zakładamy, że suma kontraktów łącznie, złączona z zawartych w latach ubiegłych i w roku bieżącym da efekt pozytywny, jeżeli chodzi o marżę I stopnia, a tym samym spodziewamy się łącznie dodatniej EBITDA. [...] Jeśli chodzi o [segment] sprzedaż, spodziewamy się stabilnego wyniku r/r" - powiedział Surma podczas konferencji prasowej.

"Spodziewamy się, że EBITDA [grupy] r/r będzie na poziomie co najmniej stabilnym. Czyli nie spodziewamy się, że z powodu pozbycia się jednego segmentu [wydobycie] nasza EBITDA r/r będzie niższa" - dodał, pytany czy brak kontrybucji działalności zaniechanej obniży r/r wynik EBITDA grupy.

W prezentacji spółka podała, że raportowana skonsolidowana EBITDA wzrośnie r/r w 2023 r.

Wiceprezes poinformował też, że w obszarze zadłużenia celem jest utrzymanie bezpiecznego poziomu i dotrzymanie kowenantów bankowych oraz utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym.

W prezentacji spółka podała, że spodziewa się, że zadłużenie w 2023 r. wzrośnie, ale wskaźnik dług netto/EBITDA będzie niższy niż 3,5x.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)