Atrem odnotował 2,53 mln zł zysku netto w 2022 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,64 mln zł wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,91 mln zł wobec 8,99 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 110,74 mln zł w 2022 r. wobec 100,56 mln zł rok wcześniej.

Spółce udało się wypracować wzrost rentowności na sprzedaży z 12% w 2021 roku, do 14% w 2022, podano w komunikacie.

"Zgodnie z wcześniejszymi raportami, skupiliśmy się na konsekwentnej poprawie rentowności na kontraktach i polepszeniu pozycji finansowej przedsiębiorstwa" - powiedział prezes Andrzej Goławski, cytowany w komunikacie.

"Spółka wygenerowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 4,4 mln zł, wobec zysku 6,5 mln zł w roku 2021, który zawierał w sobie elementy nietypowe, m.in. rozwiązanie rezerw na spory z kontrahentami - w związku z pozytywnymi rozstrzygnięciami sporów sądowych; odwrócenie odpisów na należnościach, w związku z zapłatą kontrahentów za przeterminowane faktury oraz koszty braków ujawnione w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" - czytamy dalej.

"'Spółka wchodzi w 2023 rok z solidnym portfelem zamówień, gotowa na realizację nowych wyzwań. W samych projektach wykonawczych, obecna wartość obrotu do zrealizowania wynosi ponad 450 mln zł. Jest to historycznie rekordowa wartość co niewątpliwie daje solidne fundamenty dla rozwoju spółki na najbliższe kilka lat" - napisano także w komunikacie.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

