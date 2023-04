Trakcja odnotowała 306,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 11,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 289,11 mln zł wobec 22,15 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 180,63 mln zł wobec 59,28 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 501,96 mln zł w 2022 r. wobec 1 424,84 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był wymagający dla branży budowlanej w Polsce. Sytuacja makroekonomiczna miała istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw, poprzez rosnące koszty działalności, globalne spowolnienie gospodarcze i niepewność spowodowaną trwającą pandemią COVID-19 oraz wybuchem konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą" - napisał prezes Artur Szumisz w liście do akcjonariuszy.

"Oprócz sytuacji makroekonomicznej, Grupa Trakcja stanęła również przed istotnymi wyzwaniami wynikającymi z rosnącej presji płacowej oraz dynamicznych zmian cen materiałów budowlanych, co bezpośrednio wpłynęło na koszty i rentowność realizowanych umów. Na wzrost kosztów wpłynęło także zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w branży. Wiele firm intensywnie inwestuje w sektor budowlany, co doprowadziło do niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej i wzrostu wynagrodzeń" - dodał.

Wskazał też, że Grupa Trakcja podjęła szereg inicjatyw mających na celu złagodzenie wpływu tych czynników na działalność.

"Grupa Trakcja wdrożyła środki oszczędnościowe i działania dywersyfikujące źródła przychodów. Grupa Trakcja podjęła również kroki w celu poprawy efektywności i wydajności, poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii. Te wysiłki pomogły utrzymać przewagę konkurencyjną w branży oraz zachować wysoką jakość świadczonych usług" - przekazał prezes.

"Mimo, że miniony rok był pełen wyzwań, grupa widzi długoterminowe perspektywy dla branży budowlanej w Polsce i będzie nadal koncentrować się na dostarczaniu wartości akcjonariuszom poprzez zaangażowanie w doskonałość operacyjną, innowacje, rozwój, nowe rynki i nowoczesne technologie, aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynku i możliwość dostarczania klientom jak najlepszych usług" - dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 277,98 mln zł wobec 3,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

