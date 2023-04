Vivid Games odnotowało 0,69 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 14,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 14,57 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4,99 mln zł wobec 8,56 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,38 mln zł w 2022 r. wobec 24,12 mln zł rok wcześniej.

"Dla Vivid Games miniony rok był czasem rozwoju i osiągnięcia historycznie rekordowych przychodów z kluczowej obecnie gry - 'Real Boxing 2'. Z powodzeniem przeprowadziliśmy też transakcję zbycia, stworzonej wewnętrznie technologii Bidlogic. W konsekwencji długich negocjacji z deweloperem mogliśmy powrócić, z końcem roku, do dystrybucji 'Knights Fight 2' - tytułu, który rok wcześniej generował kilkanaście procent naszych przychodów. Z drugiej strony, problemy koniunkturalne oraz surowa analiza realizacji wcześniejszej strategii skłoniły nas do podjęcia trudnych, choć biznesowo niezbędnych, decyzji. W listopadzie zredukowaliśmy zespół, zamykając nierentowne projekty i program wydawniczy. Zrewidowaliśmy nasze procesy, w sposób dużo bardziej wyważony podchodzimy do wydatków i planowania. I widzę, nie tylko sens tego działania, ale też jego efekty" - napisał prezes Piotr Gamracy w liście do akcjonariuszy.

Gry z serii "Real Boxing" budują najsilniejszą z marek Vivid Games. Do końca marca 2023 gry marki zostały pobrane łącznie ponad 120 mln razy, podała spółka.

"Chcę, by rok 2023 był dla spółki nowym otwarciem. Jako prezes mam ambitny plan, przedstawiony w ogłoszonej niedawno strategii. Chcę rozwinąć Vivid Games dzięki wykorzystaniu i rozwijaniu potencjału produkcyjnego zespołu i zbudowanych wewnętrznie gier i technologii. Tworząc 'Real Boxing 3' i zawierając partnerstwa strategiczne, o które obecnie zabiegamy i będziemy zabiegać w kolejnych miesiącach, stworzymy doskonały fundament dla dalszego intensywnego wzrostu spółki" - dodał prezes.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)