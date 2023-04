Plany sprzedażowe LPP na rok finansowy 2023/2024 przewidują dwucyfrowe wzrosty przychodów (dzięki wzrostowi powierzchni handlowej, pozytywnym LFL oraz stabilnej sprzedaży online).

Celem jest też poprawa rentowności zarówno na poziomie marży brutto, jak i EBIT, podała spółka. LPP zakłada marżę brutto na poziomie 51-53% a operacyjną ponad 10%.

"Jednocześnie chcielibyśmy utrzymać wskaźnik kosztów operacyjnych do sprzedaży na poziomie maksymalnie 41%" - czytamy w raporcie rocznym.

"Nasze plany inwestycyjne na najbliższy rok finansowy zakładają kwotę 1,1 mld zł, w tym ok. 800 mln zł na rozwój sieci salonów stacjonarnych, którą w 2023/24 planujemy powiększyć o około 20% r/r (w kolejnych kilku latach o wzrost 10-15% r/r). Na projekty związane z infrastrukturą planujemy kwotę 170 mln zł a na IT 80 mln zł. Posiadamy pełną zdolność do finansowania realizowanych obecnie i zaplanowanych projektów inwestycyjnych. Inwestycje te sfinansujemy z własnych środków oraz kredytów bankowych" - czytamy dalej.

Spółka podkreśla, że w planach na 2023/2024 umacniają ją wyniki za I kw. 2023/2024 (do daty publikacji raportu) tj. 20-proc. wzrost powierzchni r/r, 20-proc. wzrost sprzedaży offline r/r, stabilna sprzedaż online, spodziewany wzrost zysku i poprawa rentowności oraz ścisła kontrola kosztów.

"Patrząc z perspektywy minionych 12 miesięcy, trudno uwierzyć, że pomimo tak wielu przeszkód, niepomyślnych czynników makro i mikroekonomicznych, a przede wszystkim rezygnacji z rynku rosyjskiego, będącego drugim po Polsce największym rynkiem w naszym portfolio, osiągnęliśmy tak dobrą sprzedaż. 16 mld zł przychodów z działalności przez nas kontynuowanej to wynik przewyższający ten sprzed roku aż o około 40%. Zaprocentowała nasza dyscyplina kosztowa i odwaga do zmiany koncepcji rozwojowej grupy. Nie inaczej będzie w przyszłym roku. Przed nami kolejne ambitne plany rozbudowy sieci sprzedaży, którą chcemy powiększyć o 20%, uzyskując zarazem dwucyfrową dynamikę przychodów ze sprzedaży omnichannelowej" - napisał prezes Marek Piechocki w liście załączonym do raportu za I kw. br.

"Zależy nam na ciągłym podnoszeniu naszej rentowności, dlatego kontynuować będziemy zdyscyplinowane podejście do polityki kosztowej, by w przyszłym roku uzyskać wyższą r/r marżę brutto na sprzedaży i marżę operacyjną. Pomimo tego, chcemy kontynuować naszą politykę inwestycyjną. 2022 rok dowiódł, że racjonalne podejście do projektów rozwojowych i kontynuowanie tych najważniejszych, pomimo niestabilnych warunków geopolitycznych procentuje, dlatego na ten cel w przyszłym roku chcemy przeznaczyć podobną do tegorocznej kwotę 1 mld zł. Nie mam wątpliwości, że rok 2023 będzie wciąż trudnym czasem dla biznesu, w którym wygrywać będzie rozsądek, wyczucie ekonomiczne, ale i odwaga. Ostatnie trudne lata pokazały, że egzamin w tym zakresie zdaliśmy wzorowo. Wierzę więc, że zdobyte przez nas doświadczenie pozwoli przeprowadzić LPP równie bezpiecznie przez kolejne meandry tej niestabilnej dekady" - napisał także prezes.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)