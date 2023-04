Inter Cars odnotował 745,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 699,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1 042,23 mln zł wobec 908,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 197,21 mln zł wobec 1 038,72 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15 285,1 mln zł w 2022 r. wobec 12 242,05 mln zł rok wcześniej.

"Grupa odnotowała 24,9% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, co wynikało ze wzrostu inflacji a także ze wzrostu skali działalności operacyjnej i geograficznego rozwoju sieci sprzedaży" - czytamy w raporcie finansowym.

W ocenie zarządu na wzrost zysku netto za rok 2022, w porównaniu do wyniku za rok 2021 o 6,6%, oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży o 24,9%, miały wpływ:

- brak dostępności aut na rynku pierwotnym w większości krajów Europy, wywołało zwiększenie popytu na samochody używane,

- wzrastający średni wiek parku samochodowego w Europie Środkowowschodniej, co przekłada się na zwiększenie zakresu i częstotliwości napraw,

- przewaga konkurencyjna na rynku części samochodowych wynikająca z zapewnienia ciągłości dostaw do klientów poprzez rozbudowaną sieć filialną, oraz najszerszą ofertę produktową wynikającą ze znacznej ilości dostawców dającą również możliwość dywersyfikacji ryzyka w przypadku niedostępności towarów u producentów,

- wzrost przychodów wywołany wzrostem cen sprzedaży (inflacja),

- negatywnie na wynik netto grupy wpłynął odpis aktualizujący w wysokości 75 mln zł, co odpowiada wartości towaru i środków trwałych, zlokalizowanych w magazynie centralnym w Kijowie, Ukraina. Magazyn został zniszczony w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską w Ukrainie, wymieniono.

Wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA na dzień 31 grudnia 2022 roku, wyniósł ok. 1,4. Wzrost zadłużenia Grupy mierzony wskaźnikiem dług netto do EBITDA spowodowany jest optymalizacją zakupu oraz zatowarowaniem magazynu przed zapowiadanymi podwyżkami cen od dostawców, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost dynamiki sprzedaży oraz na rentowność (renta inflacyjna). Poziom zapasów w grupie kapitałowej spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 4 096 mln zł i jest wyższy o ok. 32% w stosunku do stanu na koniec roku 2021, podano także.

"Rok 2023 z perspektywy rynku 'automotive aftermarket' zapowiada się optymistycznie, zakładamy dalszy trend wzrostowy. Problemy z dostępnością nowych samochodów, wysoki popyt na części w warsztatach, wynikający z akumulacji oszczędności przez gospodarstwa w czasie pandemii, realizacja odkładanych podczas pandemii wydatków - wszystko to działa na naszą korzyść. W większości krajów rośniemy szybciej niż konkurencja, co jest możliwe dzięki przewagom wynikającym z szerokości oferty i dostępności części" - napisał prezes w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 542,6 mln zł wobec 482,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

