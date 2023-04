Akcjonariusze Grupy MOL zatwierdzili propozycję zarządu, dotyczącą wypłaty dywidendy w przybliżonej wysokości 280 miliardów HUF, większej w porównaniu z rokiem ubiegłym, podała spółka. Razem z nadzwyczajną dywidendą w wysokości ok. 200 HUF na akcję oznacza to ok. 350 HUF na akcję.