Medicalgorithmics odnotowało 18,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 6,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnęła 30,4 mln zł wobec 180,64 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 17,21 mln zł wobec 9,64 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 21,23 mln zł wobec 5,45 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,72 mln zł w 2022 r. wobec 48,35 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Zgodnie z wcześniejszymi szacunkami spółki, w 2022 r. skonsolidowane przychody Medicalgorithmics wzrosły o 30% r/r do 62,7 mln zł. EBIT wyniósł 17,2 mln zł wobec 9,6 mln zł starty rok wcześniej, podczas gdy zysk EBITDA wzrósł do 21,2 mln zł wobec 5,4 mln zł starty rok temu. Strata netto, uwzględniająca w 2022 r. koszty finansowe związane ze sprzedażą spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring w USA, zmniejszyła się do 30,5 mln zł z 171 mln zł rok wcześniej. Na koniec grudnia 2022 r. spółka wykazała 25 mln zł gotówki, a na koniec marca 2023 r. saldo gotówki wynosiło ok. 38 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Do poprawy wyników finansowych za 2022 r. przyczynił się między innymi wzrost sprzedaży i działania reorganizacyjne. Zrzucenie ciężaru nierentownej spółki Medi-Lynx, zawarcie umowy z React Health Holdings i odejście od modelu wyłączności w USA powinno wspierać nasze wyniki w kolejnych okresach" - dodał członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot, cytowany w materiale.

W minionym roku Medicalgorithmics pozyskał inwestora strategicznego Biofund Capital Management, który zapewnił spółce dostęp do finansowania i technologii. Oprócz wkładu pieniężnego w wysokości 13,8 mln zł, Biofund wniósł aportem 100% udziałów w spółce Kardiolytics oraz prawa własności intelektualnej do rozwijanej przez Kardiolytics technologii bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń i obrazowania układu krwionośnego opartej na sztucznej inteligencji - VCAST, przypomniano.

Innym ważnym wydarzeniem ubiegłego roku była reorganizacja struktury biznesowej. Medicalgorithmics sprzedał 100% udziałów w nierentownej spółce Medi-Lynx na rzecz Grupy Health React Holdings za w sumie 4,75 mln USD, co zmniejszy koszty funkcjonowania grupy kapitałowej.

"Ponadto Medicalgorithmics zawarł z Medi-Lynx i React Health Holdings umowę na dostarczenie swoich rozwiązań, w tym m.in. systemu PocketECG. Dodatkowo, Medicalgorithmics podpisał z React Health Holdings oraz Medi-Lynx Cardiac Monitoring umowę, na mocy której 28 lutego br. wygasła wyłączność licencji tych firm na korzystanie z własności intelektualnej spółki oraz sprzedaży jej produktów i usług na terenie USA. W rezultacie od 1 marca br. Medicalgorithmics może dostarczać produkty i usługi różnym podmiotom na terenie USA, co umożliwia pozyskanie nowych klientów na priorytetowym dla spółki rynku" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 29,51 mln zł wobec 172,37 mln zł straty rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)