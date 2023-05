Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował prawie 290 punktów, czyli o 0,86 proc. i wyniósł 33.127,74 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,72 proc. i wyniósł 4.061,22 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,49 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.966,40 pkt.

Podczas posiedzenia 2-3 maja Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 5,00-5,25 proc.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 500 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 2007 r. Fed podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej może być właściwe, ale będzie zależało od napływających danych.

Susannah Streeter, starsza analityczka rynkowa w Hargreaves Lansdown, powiedziała, że nadzieje, iż do cięcia stóp dojdzie przed końcem roku, zgasły po oświadczeniu Fed.

"Jest jasne, że inflacja nadal nie spada tak szybko, jak mieli nadzieję decydenci. Wygląda na to, że cykl podwyżek jest już na finiszu, ale drzwi do kolejnej podwyżki są nadal lekko uchylone i to wciąż powoduje nerwowość, biorąc pod uwagę, że stopy są już na najwyższym poziomie od 16 lat" - powiedziała.

Tymczasem stratedzy z UBS Global Wealth Management stwierdzili, że nawet wstrzymanie podwyżek przez Fed niekoniecznie musi wywołać rajd na akcjach, ponieważ oczekiwania te powinny być już uwzględnione w wycenach.

„W poprzednich cyklach S&P 500 zazwyczaj osiągał dno dopiero po tym, jak Fed zaczął obniżać stopy” - napisali strategowie w nocie.

Ze spółek Qualcomm spadł o 5,5 proc. Prognozy przychodów spółki były niższe od oczekiwań.

Akcje First Horizon spadły ponad 23 proc. po tym, jak spółka doszła do porozumienia z TD Bankiem dotyczącym wycofania się z fuzji obu firm.

Notowania Pelotonu spadły 13 proc., gdyż prognoza skorygowanej straty EBITDA w II kw. była wyższa od oczekiwań.

Shopify wzrósł na koniec dnia ponad 23 proc. Przychody w I kw. wyniosły 1,51 mld USD wobec oczekiwanych 1,3 mld USD.

Akcje banków regionalnych nadal są pod presją, ponieważ skutki upadku First Republic Banku w dalszym ciągu odbijają się na rynku.

PacWest zniżkował o 51 proc. w związku z ponownymi obawami o kondycję amerykańskiego systemu bankowego. Akcje spadały w dłuższym okresie po informacjach medialnych, że PacWest rozważa opcje strategiczne, w tym sprzedaż.

Western Alliance Bancorp zniżkował prawie 24 proc., co oznacza piąty spadkowy dzień dla tego banku z rzędu.

"Zacieśnienie warunków kredytowych będzie miało znaczący wpływ na gospodarkę. Zobaczycie, że Fed będzie w stanie zmienić politykę na mniej restrykcyjną wcześniej niż sugerował w środę prezes Fedu" - powiedziała Michelle Girard, szefowa amerykańskiego oddziału NatWest Markets w telewizji Bloomberg.

„Prawdopodobnie nie będzie wytchnienia dla przytłoczonego sektora bankowości regionalnej, dopóki Fed nie obniży stóp procentowych” – powiedział Jeffrey Gundlach, prezes DoubleLine.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 242 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 240 tys. wobec 229 tys. poprzednio, po rewizji z 230 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,805 mln w tygodniu, który skończył się 15 kwietnia. Analitycy oczekiwali 1,865 mln wobec notowanych poprzednio 1,843 mln, po korekcie z 1,858 mln.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w marcu wyniósł -64,2 mld USD wobec 70,6 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z -70,5 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 63,3 mld USD.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w kwietniu wzrosła o 175,9 proc. w ujęciu rok do roku, po wzroście o 319,4 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. Oczekiwano +148 proc. Liczba planowanych zwolnień wyniosła 66.995. W poprzednim miesiącu liczba ta wyniosła 89.703. (PAP)