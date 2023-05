XTB odnotowało 302,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 252,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 347,39 mln zł wobec 308,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 351,13 mln zł wobec 311,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalność operacyjnej razem sięgnęły 531,61 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 439,8 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 r. XTB odnotowało rekordowy poziom przychodów. Wzrosły one o 20,9% r/r, tj. o 91,8 mln zł z 439,8 mln zł na 531,6 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca liczba nowych klientów (wzrost o 88,3% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 1 845,2 tys. lotów (I kwartał 2022: 1 560,7 tys. lotów), a rentowność na lota osiągnęła wartość 288 zł (I kwartał 2022: 282 zł)" - czytamy w raporcie.

Spółka podkreśliła, że I kwartał 2023 r. to dla XTB kolejny okres dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klientów. Grupa pozyskała w nim rekordowe 104,2 tys. nowych klientów, to wzrost o 88,3% r/r, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,1% r/r z 149,7 tys. do 215,7 tys. Wpłynęło to także na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach - wzrost z 1,6 mln do 1,8 mln, tj. 18,2% r/r.

"Aktualnie wysiłki zarządu skupiają się na dotarciu z ofertą do klienta masowego. Jest to kluczowe dla dalszego dynamicznego rozwoju XTB i budowania marki globalnej. Temu też celowi służyć ma dodawane do oferty nowych produktów w 2023 r. i latach kolejnych. Zarząd ocenia, że efekty tych prac dadzą znacznie większy uzysk niż gdyby posiadane zasoby ulokować w uruchomienie działalności operacyjnej w RPA. Z tego też względu start działalności operacyjnej XTB Africa (PTY) Ltd. odłożono w czasie przynajmniej do 2024 r." - czytamy dalej.

W okresie 3 miesięcy 2023 roku Grupa kontynuowała proces poszerzania swojej oferty produktowej. Celem tych działań było wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientom w celu pokrycia ich oczekiwań dotyczących dostępności poszczególnych instrumentów finansowych. Na koniec I kwartału 2023 roku Grupa posiadała w ofercie łącznie ponad 5 800 instrumentów finansowych z całego świata, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 299,82 mln zł wobec 249,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

