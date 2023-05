Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) ocenia, że przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect jest realne w II poł. 2023 r., podała spółka. Zarząd nie planuje łączenia debiutu na rynku głównym z emisją akcji.

PTWP podpisało umowę na usługi w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz sporządzenia prospektu emisyjnego z Domem Maklerskim Q Securities.

"Zawarcie umowy z domem maklerskim stanowi kolejny etap przygotowań do procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji emitenta na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a tym samym przeniesienie notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, o których rozpoczęciu emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 30 listopada 2021 r." - czytamy w komunikacie.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu zarząd emitenta zakłada, że realne jest dążenie do debiutu w drugiej połowie 2023 roku, jednak nie jest to proces całkowicie zależny od emitenta. Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym wymagać będzie zwołania walnego zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez akcjonariuszy spółki, a następnie zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF" - czytamy dalej.

Ze względu na chęć zbudowania stabilnego akcjonariatu zarząd nie zakłada w tym procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji, podano także.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - spółka-matka grupy kapitałowej PTWP - działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach - to cztery obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność grupy. Jest notowana na NewConnect.

