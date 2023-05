Firma Oponiarska Dębica odnotowała 122,03 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 35,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 145,16 mln zł wobec 42,05 mln zł zysku rok wcześniej.

"Nasze wyniki są przede wszystkim rezultatem wyższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 r. (spowodowanych czynnikami inflacyjnymi), które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2023 r. Jednocześnie chcemy jednak zaznaczyć, że nadal funkcjonujemy w bardzo zmiennych warunkach i oceniamy wypracowane w I kwartale rezultaty jako nadzwyczajne. Dlatego poziom marży osiągniętej w I kwartale nie powinien być źródłem prognoz wyników w kolejnych okresach i całym roku 2023. W następnych miesiącach roku ciągle będziemy musieli się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, takimi jak: presja inflacyjna na branżę i całą gospodarkę, podwyższony poziom niepewności rynkowej, rosnące koszty pracy oraz ewentualne dalsze pogorszenie się nastrojów konsumenckich. Dodatkowo koszty transportu nadal utrzymują się na wysokim poziomie" skomentował prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 932,22 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 796,86 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży ogółem za I kwartał 2023 r. wyniosły 932,2 mln zł, o 17% więcej niż za I kwartał 2022 r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za I kwartał 2023 r. wyniósł 151,5 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 16,3%. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za I kwartał 2022 r. wyniósł 48,8 mln zł, a jego marża w relacji do całości przychodów wyniosła 6,1%" - czytamy w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

