Zarząd R22 zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 13,19 mln zł (0,93 zł na jedną akcję), podała spółka. Wypłata dywidendy jest częścią polityki dywidendowej, którą spółka realizuje od 2019 roku. Zgodnie z rekomendacją zarządu na dywidendę zostanie przeznaczony cały jednostkowy zysk netto za 2022 rok (6,7 mln zł) oraz 6,49 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego.

"W 2022 roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki, zgodnie z zapowiedziami utrzymujemy naszą politykę dywidendową. Grupa R22 dynamicznie zwiększa skalę działalności, wypracowując przy tym coraz lepszą sytuację finansową. Za miniony rok rekomendujemy wypłatę rekordowej dywidendy, w wysokości 0,93 zł na akcję, co daje ponad 13 mln zł. Cieszę się, że poziom dywidendy zwiększa się co roku, wynika to z przemyślanej struktury, rosnących przychodów i zysków. Zakładamy, że dywidenda z każdym kolejnym rokiem będzie coraz wyższa" - powiedział prezes Grupy R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

R22 od początku obecności na GPW regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku spółka wypłaciła ponad 10 mln zł dywidendy. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę minimum 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, który w 2022 r. wyniósł 24 mln zł.

"Mamy bardzo wysoką zdolność do generowania gotówki, a na koniec 2022 roku posiadaliśmy ponad 54 mln zł środków pieniężnych. Pozwala nam to na dalszy dynamiczny i bezpieczny rozwój Grupy" - dodał CFO w Grupie R22 Robert Stasik.

Skonsolidowane przychody netto Grupy R22 ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 392,2 mln zł, to 32-proc. wzrost r/r. Skorygowana EBITDA Grupy pierwszy raz w historii przekroczyła 100 mln zł, osiągając ostatecznie wartość 103,6 mln zł (34-proc. wzrost r/r). W raportowanym okresie Grupa zanotowała 40,2 mln zł zysku netto (22-proc. wzrost r/r).

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

(ISBnews)