Benefit Systems skłania się do rekomendowania na dywidendę za 2022 r. więcej niż założony w polityce minimalny poziom 60% skonsolidowanego zysku netto i mogłoby to być ok. 100 mln zł, wynika ze słów członka zarządu odpowiedzialnego m.in. za finanse Bartosza Józefiaka.