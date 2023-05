Bowim rekomenduje, by z ubiegłorocznego zysku spółki w wysokości 103,76 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy 20,45 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję, podała spółka. Kwota ta uwzględnia wypłaconą w grudniu ubiegłego roku zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,6 zł na akcję.

Reklama

"Zgodnie z podjętą uchwałą rekomendowane jest przeznaczenie kwoty w wysokości 20 452 870,80 zł, na dywidendę dla akcjonariuszy spółki tj. 1,2 zł na jedną akcję (bez akcji własnych). Wyżej wymieniona kwota dywidendy uwzględnienia wypłaconą dnia 21.12.2022 r. [...] zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 10 226 435,40 zł, tj. 0,6 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 10 lipca, a termin wypłaty dywidendy został wyznaczony na 21 lipca 2023 r., podano.

Reklama

Zarząd spółki wraz z rekomendacją dywidendy wnioskuje o jednorazowe odstąpienie od polityki dywidendowej. Przewiduje ona bowiem wypłatę na dywidendę od 5% do 15% zysku, tymczasem obecnie zarząd rekomenduje wypłatę ok. 20% zysku.

"Swoją rekomendację zarząd uzasadnia bardzo dobrymi wynikami finansowymi spółki, w tym między innymi osiągnięciem wyniku finansowego spółki netto w wysokości 103 760 201,94 zł, co mimo spadku wysokości zysku netto o 39 235 153,25 zł w stosunku do roku poprzedniego nadal jest wysokim wynikiem biorąc pod uwagi zysk osiągany przez spółkę w latach poprzednich (wzrost wyniku finansowego spółki netto w roku 2022 o 89 066 752,84 zł w stosunku do roku 2020 oraz o 102 155 533,62 zł w stosunku do roku 2019), wysokim wzrostem płynności bieżącej z poziomu 1,65 w roku obrotowym 2021 aż do poziomu 2,30 w roku obrotowym 2022" - czytamy w komunikacie.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,75 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)