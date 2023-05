Grupa WP, po zmigrowaniu portalu Nocowanie na model transakcyjny, liczy na rosnące przychody z tego modelu i efekty synergii dzięki dostępowi na tej platformie do 100 tys. kwater w regionie środkowoeuropejskim, poinformował prezes Jacek Świderski.

"Wystartowaliśmy z nowym modelem transakcyjnym na Nocowanie i powoli właściciele kwater migrują z modelu ogłoszeniowego na ten model. Będziemy się mierzyli z tym, jak szybko będzie się ten nowy model rozwijać i na ile będzie zastępował wcześniejsze przychody. Wskazywałem kwartał temu, że model transakcyjny pokazuje że mamy większy udział w przychodach z transakcji niż miał to model ogłoszeniowy" - powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że model ten był dwa razy bardziej rentowny i tańszy od wcześniejszego oraz konkurencyjnej platformy.

"Przesuwanie się po tej krzywej będzie powodowało, że przychody powinny rosnąć. Natomiast my też spodziewamy się pewnych turbulencji szczególnie w pierwszych dwóch latach. Dlatego to jest parametr, na który bardzo mocno patrzymy. Ale warto wspomnieć, że transformacja Nocowania w model transakcyjny spowodowała, że Nocowanie ma dostęp do bazy 100 tys. obiektów w regionie CEE i można zamawiać obiekty np. w Chorwacji, Węgrzech. To już jest dostępne. Jeszcze nie reklamujemy na szeroką skalę, bo chcemy, żeby wszystkie drobne usterki zostały wyeliminowane. Dodawana jest płatność BLIK-iem, którego nie było na węgierskiej platformie, na którą przemigrowaliśmy Nocowanie. Przejście na nowy model daje nowe możliwości, synergie, na które bardzo liczyliśmy podejmując decyzję o kupnie węgierskiego Szallas" - podkreślił prezes.

W listopadzie ubr. Camellia Investments Kft. z siedzibą w Budapeszcie (SPV) - spółka zależna Wirtualna Polska Holding (WPH) - zakończyła czynności związane z zamknięciem transakcji nabycia 100% akcji Szallas.hu. Zamknięcie transakcji nastąpiło w szczególności w związku z uzyskaniem decyzji zezwalającej węgierskiego ministra technologii i przemysłu. Wartość transakcji to ok. 83 mln euro.

Szallas obsługuje największe krajowe portale turystyczne umożliwiające rezerwację noclegów na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

