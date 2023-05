Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) spodziewa się kumulacji inwestycji w III i IV kwartale br., a w kolejnych latach grupa może przekroczyć zakładany w strategii poziom 2,4 mld zł rocznych inwestycji, jednak średnia powinna się utrzymywać, zapowiedzieli przedstawiciele spółki.

"Jeśli chodzi o inwestycje, to spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach br. będzie tendencja wzrostowa z kumulacją nakładów w III i IV kwartale, a średnia będzie przekroczona. Ale sądzimy, że w latach obowiązywania strategii będziemy średnią utrzymywać. Wzrost wartości nakładów inwestycyjnych we wszystkich naszych zakładach jest związany z realizacją inwestycji udostępnienia nowych złóż" - powiedział zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych JSW Edward Paździorko podczas konferencji prasowej.

Reklama

"Patrząc na poprzednie trzy lata, to mogą wystąpić pewne przekroczenia w następnych 3 latach" - dodał prezes spółki Tomasz Cudny.

Zgodnie w wynikami I kwartału 2023 r., wydatki na inwestycje w Grupie JSW w ujęciu gotówkowym były wyższe prawie o 27% niż w IV kw. i wyniosły ponad 1,04 mld zł, a wzrost wydatków jest wynikiem przesunięcia w czasie płatności za wykonane inwestycje w poprzednim kwartale.

Reklama

Przedstawiciele JSW zapowiedzieli też, że spółka realizuje przyjętą w zeszłym roku strategię i cele nie uległy zmianie, a jeśli będą jakieś przesłanki do zmiany ze względu na dużą zmienność rynku i wahania, to spółka o tym poinformuje.

Prezes zapowiedział, że JSW będzie też dążyć do poprawy wyników finansowych w kolejnych latach, zaś Sebastian Bartos, zastępca prezesa ds. handlu podkreślił, że nie ma co liczyć na jakąkolwiek stabilność w surowcach ze względu na sytuacje geopolityczna, ale celem JSW jest maksymalizacja przychodów i zbudowanie stabilizacji z odbiorcami na kolejne lata.

Zastępca prezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski zaznaczył, że JSW od marca analizuje i ponosi skutki pożaru w kopalni w KWK "Knurów - Szczygłowice", stąd produkcja jest mniejsza pomiędzy kwartałami. Skutki te w 2023 r. JSW oceniła na 250 tys. ton zmniejszenia poziomu produkcji, ale chce je zrekompensować do końca roku.

"Mieliśmy w marcu zdarzenie na kopalni Knurów, chodzi o pożar, i oceniliśmy jego wpływ na 250 tys. na cały wolumen, ale podejmujemy działania, żeby ten wolumen zrekompensować do końca roku, bo trudno to dziś ocenić, na razie jest ona czasowo wyłączona z ruchu, ale możliwość jej wejścia będzie w II półroczu" - powiedział Paździorko, pytany czy tegoroczny cel wolumenów produkcyjnych zostanie zrewidowany. Dodał, że JSW będzie przygotowana, aby w II półroczu produkcja była większa niż w pierwszym.

Cudny zaznaczył też, że JSW nie zakłada w swoich planach kolejnego wzrostu wynagrodzeń wraz z inflacją, po tym, jak od początku tego roku wynagrodzenia zostały podwyższone o 15,4%.

"Podpisaliśmy porozumienia co do 15,4% wzrostu wynagrodzeń w całym roku i nie prowadzimy rozmów co do kolejnej waloryzacji wynagrodzeń" - dodał Ostrowski.

Zastępca prezesa ds. rozwoju Wojciech Kałuża powiedział też, że JSW nie ma w planach strategicznych inwestycji w kopalnię Bogdanka i nie zakłada takiego działania.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20 i WIG30.

(ISBnews)