Należący do Grupy Ailleron Software Mind oczekuje w tym roku dalszego rozwoju organicznego, jednak nie wyklucza też akwizycji, poinformował prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk. Podkreślił, że spółka posiada "duży zapas gotówki".

"W 2023 oczekujemy dalszego rozwoju organicznego Grupy Software Mind, jednak nie wykluczamy też akwizycji. Posiadamy duży zapas gotówki i oczekujemy, że w nadchodzących kwartałach pojawią się interesujące dla nas możliwości inwestycyjne. Pomimo osiąganych dobrych wyników zauważamy niepewność co do sytuacji gospodarczej, przez co wzrost globalnego rynku usług IT w bieżącym roku może być słabszy niż w latach 2021-2022" - powiedział Młynarczyk, cytowany w komunikacie Ailleron poświęconym wynikom za I kw. br.

W I kw. 2023 r. Grupa Software Mind osiągnęła 94,9 mln zł przychodów (wzrost o 51% r/r, w tym 26% wzrostu organicznego) oraz 13,1 mln zł zysku EBIT. Zysk netto Grupy Software Mind przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Ailleron SA wyniósł w I kwartale br. ok. 4,6 mln zł, podano w komunikacie.

Software Mind świadczy usługi Technology Services dla różnych branż.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

