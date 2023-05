Warimpex odnotował 1,35 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 4,38 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 5,28 mln euro wobec 1,26 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,6 mln euro wobec 2,91 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,95 mln euro w I kw. 2023 r. wobec 8,52 mln euro rok wcześniej.

W działalności operacyjnej Grupa Warimpex uzyskała w I kwartale 2023 r. wyraźną poprawę, osiągając wzrost przychodów na poziomie 52%. W szczególności wyniki obiektów hotelowych poprawiły się po słabszym na skutek pandemii I kwartale ubiegłego roku. Przychody w sektorze biurowców również znacząco wzrosły dzięki wyższym wskaźnikom wynajmu w Polsce i nowo wynajętej powierzchni w St. Petersburgu. Jednocześnie nie wystąpiły ujemne wyniki wyceny nieruchomości, zanotowane jeszcze w I kwartale 2022 roku. W związku z powyższym wynik finansowy netto okresu Grupy Warimpex wyniósł 1,4 mln euro w porównaniu ze stratą 4,4 mln euro w tym samym okresie ub.r., wskazano w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z dobrego trendu rozwoju naszej działalności. W I kwartale 2022 roku częściowo obowiązywały jeszcze ograniczenia związane z pandemią, jednak w okresie objętym bieżącym sprawozdaniem żadne skutki pandemii wywołanej koronawirusem nie były już odczuwalne. Mimo tego ożywienia, w centrum uwagi od ponad roku pozostają wydarzenia geopolityczne związane z konfliktem w Ukrainie, jak również wzrost inflacji" - powiedział prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch cytowany w komunikacie.

"W bieżącym 2023 roku działalność operacyjna firmy skupiać się będzie na przygotowaniach do budowy i procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę dla zaplanowanych obiektów, a także na kontynuowaniu bieżących robót budowlanych i remontowych w Krakowie i Łodzi. Ponadto celem Warimpexu jest potwierdzenie działania zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju w swoich obiektach poprzez uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów. Niektóre z nieruchomości Warimpexu zostały już sklasyfikowane jako zgodne z taksonomią UE. Działania te będą kontynuowane w przyszłości" - podano również.

W trakcie pierwszych trzech miesięcy roku przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły r/r z 6,5 mln euro do 10 mln euro. Wynika to z większego obłożenia polskich biurowców, a także z wynajęcia całego obiektu Avior Tower w St. Petersburgu, ukończonego w III kwartale 2022 r. Udało się także podwoić przychody hoteli ze sprzedaży do 2,4 mln euro - na wynik za ten sam okres 2022 roku miała jeszcze wpływ pandemia koronawirusa.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)