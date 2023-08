Warimpex odnotował 0,21 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2023 r. wobec 13,42 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 6,44 mln euro wobec 16,73 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11,26 mln euro wobec 10,74 mln euro zysku rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze 2023 oznaczało dla Warimpexu dalszy wzrost dynamiki przychodów, wyniku operacyjnego EBITDA oraz planową realizację prac budowlanych w Krakowie. Mimo obserwowanego ożywienia w branży hotelarskiej, stopy procentowe nadal są wysokie, a wyceny nieruchomości, podobnie jak poziom kursu rosyjskiego rubla, charakteryzuje duża zmienność. Rubel stracił na wartości w porównaniu z analogicznym okresem w pierwszej połowie 2022 roku. Niemniej jednak Grupie Warimpex udało się wypracować dodatni wynik w wysokości 0,2 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"Przewidzieliśmy możliwe zmiany poziomu stóp procentowych oraz wahania kursów walut i odpowiednio dostosowaliśmy naszą strategię finansowania. Dzięki temu, mimo spadku wartości nieruchomości, ujemnego wyniku z działalności finansowej i braku zysków z transakcji sprzedaży, możemy zaraportować dodatni wynik za pierwsze półrocze" - dodał prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w materiale.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,26 mln euro w I półroczu br. wobec 20,1 mln euro rok wcześniej.

"Przychód całościowy wzrósł w pierwszej połowie 2023 r. o 31% i wynosi aktualnie 26,3 mln euro. Jest to spowodowane wzrostem przychodów z wynajmu biur w Polsce oraz z Avior Tower w Petersburgu. Biurowiec ten po oddaniu do użytku w ubiegłym roku jest od stycznia 2023 r. w całości wynajęty. W przeciwieństwie do I półrocza ubiegłego roku, w pierwszej połowie 2023 r. nie miały miejsca żadne transakcje na nieruchomościach. Mimo to, ze względu na wzrost przychodów, wynik operacyjny EBITDA jest wyższy o 5% i wynosi 11,3 mln euro" - czytamy dalej.

Zmiany w otoczeniu gospodarczym uwidoczniły się we wskaźniku EBIT, który spadł o 10,3 mln euro z 16,7 mln euro do 6,4 mln euro na skutek ujemnego wyniku z wyceny nieruchomości. Odzwierciedla on straty z wyceny w wys. 5,5 mln euro i zwiększenia wartości w wys. 1,9 mln euro - w analogicznym okresie poprzedniego roku udało się jeszcze osiągnąć zysk z wyceny w wys. 7,3 mln euro. Wynik z działalności finansowej spadł z 0,9 mln euro do -5,2 mln euro, głównie na skutek zmian kursowych. W ostatecznym rozrachunku wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2023 wypada na lekkim plusie i wynosi 0,2 mln euro w porównaniu z 13,4 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku, wyjaśniono.

Warimpex nadal koncentruje się na inwestycjach w nieruchomości biurowe, dążąc przy tym do uzyskania możliwie najlepszych certyfikatów w zakresie zrównoważonego rozwoju, uwzględniających także wymogi nowej taksonomii UE. Biurowiec Mogilska 35 Office w Krakowie o powierzchni użytkowej ok. 11 900 m2 z certyfikatem BREEAM "Excellent" znajduje się, zgodnie z planem, na ukończeniu. Na 12 400 m2 powierzchni biurowej w Red Tower w Łodzi przy postępującym na bieżąco wynajmie w dalszym ciągu odbywa się stopniowa modernizacja i wdrażane są innowacyjne koncepcje: na przykład w maju otwarto tu drugą przestrzeń coworkingową z nową ofertą dla elastycznych modeli pracy, która spotkała się z dobrym przyjęciem. Kolejne biurowe projekty deweloperskie w Polsce: w Krakowie (Chopin Office, ok. 21 200 m2) i w Białymstoku (MC 55, ok. 38 500 m2) uzyskały pozwolenia na budowę. Biurowiec West Yard 29 o powierzchni ok. 13 800 m2 w niemieckim Darmstadt znajduje się w zaawansowanej fazie projektowej. W Rosji nadal nie są planowane żadne nowe inwestycje deweloperskie, wymieniono w materiale.

"Jako notowana na giełdzie firma rodzinna działamy według strategii długoterminowej. W oparciu o duże przepływy pieniężne generowane przez obiekty w naszym portfolio możemy w sposób elastyczny wykorzystywać sprzyjające ekonomicznie okresy zarówno w celu rozwoju projektów deweloperskich na własnych rezerwowych nieruchomościach gruntowych, jak i w celach transakcyjnych. Dzięki stabilnej działalności operacyjnej i dobrym wskaźnikom obłożenia obiektów w naszym nowoczesnym portfolio, mimo niepewnego otoczenia gospodarczego, w bieżącym roku obrotowym nadal oczekujemy pozytywnego rozwoju działalności" - podsumował Jurkowitsch.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)