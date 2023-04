Warimpex odnotował 42,86 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 11,98 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 59,15 mln euro wobec 15,54 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 16,5 mln euro wobec 14,51 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży razem sięgnęły 45,14 mln euro w 2022 r. wobec 26,72 mln euro rok wcześniej.

"Największy wpływ na wzrost przychodów całkowitych do 45,1 mln euro (+69%) miały wzrosty wyników w sektorze nieruchomości biurowych (+6%) i hoteli (+92%). Ponadto udana sprzedaż biurowca B52 w Budapeszcie wygenerowała wpływ w wysokości 2,8 mln euro, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku nie doszło do żadnej transakcji sprzedaży. Wskaźnik EBITDA wzrósł do 16,5 mln euro (+14%), głównie dzięki wyższym wynikom brutto ze sprzedaży i wynikowi uzyskanemu dzięki sprzedaży nieruchomości. Z drugiej strony wystąpiły wyższe koszty spowodowane wysoką inflacją, silniejszym kursem rubla, a także brak przychodów z tytułu jednorazowych transakcji w poprzednim roku. Wskaźnik EBIT wzrósł z 15,5 mln euro do 59,1 mln euro na skutek wyższego EBITDA i lepszego wyniku z wyceny nieruchomości. Wynik z działalności finansowej (łącznie z wynikiem z joint ventures) spadł z -0,6 mln euro do -6,6 mln euro. Również w tym przypadku brak było efektów transakcji jednorazowych. W ostatecznym rozrachunku zysk finansowy wyniósł 42,9 mln euro w porównaniu z 12,0 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Mimo wymagających okoliczności rynkowych udało nam się uzyskać pozytywne wyniki działalności za rok 2022. Podczas gdy gospodarcze skutki pandemii koronawirusa w ciągu roku prawie całkowicie zanikły, Warimpex w tym czasie koncentrował się na aktualnych wydarzeniach geopolitycznych związanych z konfliktem w Ukrainie, jak również na wzroście inflacji. Ze względu na niepewność sytuacji gospodarczej postanowiliśmy nie proponować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok 2022" - dodał prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)