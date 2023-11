Warimpex odnotowało 3,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2023 r. wobec 13,58 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 14,72 mln euro wobec 21,48 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 16,75 mln euro wobec 15,95 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży razem sięgnęły 37,54 mln euro w I-III kw. 2023 r. wobec 32,43 mln euro rok wcześniej.

"W pierwszych trzech kwartałach, w których warunki rynkowe nadal pozostawały wymagające, Grupa Warimpex wypracowała zdecydowanie pozytywne wyniki. Wzrost przychodów z działalności operacyjnej o 16% oraz wskaźnika EBITDA o 5% potwierdza nadal świetną kondycję operacyjną spółki. Po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych i wyceny nieruchomości wynik netto okresu wyniósł 3,2 mln euro w porównaniu do 13,6 mln euro w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ostatnim okresie działalność spółki skupiała się na uchwale zatwierdzającej nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji w nieruchomości biurowe i komercyjne w Darmstadt oraz na ukończeniu projektu Mogilska 35 Office w Krakowie już po dniu bilansowym.

"W przyszłości Warimpex planuje realizację dużego projektu, jakim jest budowa obiektów biurowych w niemieckim mieście Darmstadt. Na terenie 'Telekom City' w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu greet, w doskonałej lokalizacji położone są rezerwowe działki przeznaczone na ten cel. Ważnym kamieniem milowym na drodze do realizacji tego projektu było podjęcie we wrześniu uchwały zatwierdzającej plan zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że można na tym terenie budować obiekty biurowe i handlowe o powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji maks. 77 500 m2. Prace związane z planowaniem realizacji pierwszego obiektu 'West Yard 29' o powierzchni terenu brutto ok. 13 800 m2 są już bardzo zaawansowane. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony po dniu bilansowym. Rozpoczęcie budowy uzależnione będzie od korzystnych warunków rynkowych w danym okresie i od zabezpieczenia zainteresowania najemców, a to oznacza, że nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie 2024 roku" - czytamy dalej.

W przygotowaniu są kolejne inwestycje deweloperskie, takie jak obiekt wielofunkcyjny MC 55 w Białymstoku o powierzchni ok. 38 500 m2 oraz obiekt biurowo-mieszkalny Chopin o powierzchni ok. 21 200 m2 w Krakowie. Dla obu projektów wydane już zostały pozwolenia na budowę. W Rosji nie są planowane żadne nowe inwestycje deweloperskie, podano także.

"Działalność operacyjna koncentruje się na kontynuowaniu projektów realizowanych na posiadanych gruntach rezerwowych. […] Celem całej Grupy jest również potwierdzanie wdrażanych koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów dla poszczególnych nieruchomości oraz tworzenie warunków dla nowoczesnego środowiska pracy w najwyższej jakości" - powiedział prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

