Enter Air odnotował 16,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 68,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 13,22 mln zł wobec 36,16 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 49,4 mln zł wobec 16,3 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 313,79 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 215,14 mln zł rok wcześniej.

"Dla wszystkich obserwujących naszą działalność jest jasne, że jest ona sezonowa, a pierwszy kwartał to przede wszystkim przygotowania do sezonu letniego. W tym roku istotny wpływ miały opóźnienia w dostawach nowych samolotów, które ostatecznie trafiły do nas dopiero pod koniec maja, co spowodowało, że w pierwszym kwartale mieliśmy większe niż normalnie obciążenie kosztami technicznymi, ponieważ musieliśmy przyspieszyć niektóre przeglądy, aby flota była gotowa do obsłużenia lotów zakontraktowanych w wiosennym rozkładzie. Trzeba również pamiętać o MSR, który nakazuje nam pokazywać wyższe koszty leasingów, pomimo że w zimowych miesiącach płacimy niższe raty leasingowe niż w pozostałej części roku" - powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Zdecydowany wzrost przychodów w I kwartale 2023 r. w porównaniu do I kwartału 2022 r. związany był z końcem pandemii Covid-19 oraz wyższym kursem dolara. Zakontraktowanie 2023 r. sugeruje, że Polacy chętnie wracają do planowania wakacji za granicą, podkreślono.

"Optymistycznie patrzymy na zbliżający się wielkimi krokami sezon letni, który będzie miał kluczowy wpływ na wyniki za cały rok. Popyt ze strony touroperatorów nigdy jeszcze nie był tak duży, dlatego zdecydowaliśmy się powiększyć naszą flotę o kilka samolotów. Tak dynamiczny wzrost floty jest wynikiem dużego popytu na tanią i pewną usługę czarterową, jaką dostarcza Enter Air klientom nie tylko z Polski, ale z całej Europy" - dodał.

Na prezentowane wyniki wpływ miały dodatnie różnice kursowe, które wyniosły w I kwartale 2023 r. 23,2 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 26,2 mln zł EBITDA oraz 39,7 mln zł straty netto, podano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 4,57 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Przewoźnik posiada sześć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

