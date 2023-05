Portfel zamówień Unibepu w segmencie budowlanym wynosił 3,4 mld zł na koniec I kw. 2023 r., podała spółka. W segmencie modułowym portfel zamówień wynosi 144 mln zł.

"W ramach segmentu budowlanego w I kwartale 2023 r. grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości ponad 300 mln zł, uzyskując portfel zamówień o wartości ok. 3,4 mld zł do realizacji od II kwartału 2023 r. Grupa wskazuje, że poziom kontraktacji w całym 2023 r. powinien być zbliżony do wartości osiągniętej w 2022 r." - czytamy w komunikacie.

W segmencie deweloperskim grupa posiada potencjał na wybudowanie ponad 5 tys. lokali w ramach własnych inwestycji wieloetapowych. W najbliższym okresie jej działania koncentrować się będą na sprawnym uruchamianiu nowych projektów zgodnie z harmonogramem oraz w atrakcyjnej i dostosowanej do potrzeb rynkowych ofercie. Grupa obserwuje stabilizację rynku deweloperskiego - liczba nowych klientów jest porównywalna z 2022 r., a ceny mieszkań utrzymują się na zbliżonym poziomie, podano.

"Poziom kontraktacji w segmencie modułowym w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wyniósł 89 mln zł, co przekłada się na portfel zamówień o wartości 144 mln zł do realizacji od II kwartału 2023 r. Dodatkowo, ok. 100 mln zł stanowią kontrakty warunkowe, w przypadku których rozpoczęcie realizacji zależy od decyzji zamawiających, spełnienia warunków administracyjnych, pozyskania finansowania lub osiągnięcia poziomu sprzedaży lokali" - czytamy również.

Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce, mającym silną pozycję jako realizator osiedli mieszkaniowych i obiektów kubaturowych oraz pracującym w segmencie energetyczno-przemysłowym. Od lat spółka posiada w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynek i niemiecki i do krajów skandynawskich), działa w infrastrukturze (buduje drogi oraz mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie) głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Spółka - poprzez Unidevelopment - prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Unibep jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.

