All in! Games odnotowało 2,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 1,78 mln zł wobec 4,82 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,92 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 4,88 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2023 roku spółka zanotowała skonsolidowaną stratę brutto w wysokości 2 421 977 zł, a skonsolidowana strata netto wyniosła 2 754 947 zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 917 383 zł. Chcielibyśmy podkreślić, że te wyniki są konsekwencją naszych działań, które zakładają przejście przez okres reorganizacji, zarówno całej organizacji w ujęciu podmiotowym, jak również działalności wydawniczej i skupienia się na aktywności developerskiej" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 1,91 mln zł wobec 3,42 mln zł straty rok wcześniej.

All In! Games to notowany na GPW wydawca i deweloper gier komputerowych.

(ISBnews)