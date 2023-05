Selvita odnotowało 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,28 mln zł wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej; bez programu motywacyjnego sięgnął odpowiednio: 8,68 mln zł wobec 16,43 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 14,7 mln zł wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej; bez programu motywacyjnego sięgnął odpowiednio: 19,1 mln zł wobec 24,97 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,59 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 83,21 mln zł rok wcześniej.

Usługi z obszaru odkrywania leków realizowane przez Selvitę wygenerowały 72,9 mln zł (wzrost o 5% r/r) i odpowiadały za 82% przychodów z usług komercyjnych świadczonych przez spółkę. Usługi realizowane w obszarze badań regulacyjnych odpowiadały za pozostałą część przychodów komercyjnych, i wyniosły 16,1 mln zł (o 29% więcej r/r), podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Pierwszy kwartał okazał się lepszy od szacunków. Kontynuujemy działania zorientowane na zwiększenie bazy przychodowej, zwracając przy tym dużą uwagę na wydatki. Naszym priorytetem pozostaje powrót do dynamik przychodów i poziomów marż, do których przyzwyczailiśmy inwestorów. Chcemy jednocześnie wykorzystać obecną sytuację na rynku do umocnienia naszej pozycji w dłuższym terminie. Dysponujemy bardzo mocnym zespołem naukowym i infrastrukturą pod dalszy rozwój" - powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami, spółka podejmuje liczne działania, koncentrujące się na rynkach oraz klientach, którzy mają największe budżety badawcze. Od początku 2023 r. Selvita sukcesywnie zwiększa siły sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych i Europie, podkreśliła Selvita.

"Spółka dokonała otwarcia Selvita Research Centre, zwiększając istotnie swoje możliwości świadczenia najwyższej jakości usług w obszarze odkrywania leków. Nowe centrum badawcze Selvity w Krakowie zapewni docelowo miejsce pracy dla ok. 250 naukowców. Inwestycja stanowi istotny kamień milowy w rozwoju spółki oraz tworzy fundament dla dalszego wzrostu organicznego firmy" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 3,84 mln zł wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

