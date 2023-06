Elektrotim ocenia, że cały 2023 r. powinien być znacznie lepszy niż poprzedni, łącznie z szansą na wyższy rok do roku wynik netto, poinformował prezes Artur Więznowski.

"Rok 2023 r. powinien być rokiem znacznie lepszym niż 2022 r." - powiedział Więznowski podczas telekonferencji.

"Wyniki I kwartału, jeżeli popatrzymy na sezonowość, która charakteryzuje Elektrotim [...] pozwalają wnioskować, że poziom zysku powinien być potencjalnie nawet korzystniejszy niż w 2022 r." - dodał.

Poinformował także, że w całym bieżącym roku "absolutnie realne jest utrzymanie poziomu wypracowanych w I kwartale marż".

"Nasza niechęć do deklaracji 800 mln zł, 1 mld zł przychodów wynika w tej chwili już nawet nie z ograniczenia od strony kapitału obrotowego, ile z chęci obrony marż. [...] Na pewno nie chcielibyśmy zadeklarować 1 mld zł przychodów, co mogłoby się skończyć tym, że zeszlibyśmy na jednocyfrowe marże" - powiedział także prezes, pytany o ambicje co do poziomu przychodów.

Elektrotim odnotował 5,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 5,41 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,54 mln zł wobec 4,42 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 97,45 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 52,36 mln zł rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miał 505,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)