Elektrotim odnotował 16,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 4,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 22,32 mln zł wobec 4,99 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 24,54 mln zł wobec 2,31 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,79 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 128,86 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2023 roku Grupa ET odnotowała prawie dwukrotny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 i wygenerowała dodatni wynik na sprzedaży brutto na poziomie 34 947 tys. zł z rentownością 15,5%, wyższą o 11,3 pkt proc. w odniesieniu do I półrocza 2022. Wzrost przychodów został uzyskany pomimo sprzedaży w grudniu 2022 jednostki zależnej Procom System SA, a tym samym braku sprzedaży realizowanej w tej spółce w okresie porównywalnym" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do wyników.

"Na poziomie wyniku netto, uwzględniając ujemny wpływ wyników osiągniętych przez będącą przedmiotem przeglądu opcji strategicznych spółkę Zeus SA, Grupa Elektrotim wypracowała 16 672 tys. zł przy rentowności 7,4%. Osiągnięte poziomy, zarówno wyniku, jak i rentowności, są istotnie wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 19,01 mln zł wobec 2,28 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miał 505,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)