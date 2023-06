Reklama

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 700 punktów, czyli o 2,12 proc. i wyniósł 33.762,76 pkt.

S&P 500 wzrósł o 1,45 proc. i wyniósł 4.282,37 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,07 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.240,77 pkt. Indeks zanotował szósty wzrostowy tydzień z rzędu.

Dobre dane z rynku pracy

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 339 tys. Oczekiwano zwyżki o 195 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 294 tys., po korekcie z 253 tys.

Pomimo silnego wzrostu liczby miejsc pracy, stopa bezrobocia w USA wzrosła do 3,7 proc. z najniższego od 53 lat poziomu 3,4 proc. w kwietniu, oczekiwano 3,5 proc. Presja płacowa również ustępuje, co powinno zapewnić pewien komfort bankierom Fed walczącym o przywrócenie inflacji do celu 2 proc.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,3 proc. rdr, a mdm o 0,3 proc. vs. konsensus 4,3 proc. i 0,4 proc.

"Kluczowe są wynagrodzenia godzinowe, które okazały się zgodne z oczekiwaniami" - powiedział Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy Spartan Capital Securities w Nowym Jorku.

"Raport z pozoru wygląda na mocny, ale pokazuje, że płace nie rosną i zaczynają się wypłaszczać" - dodał.

Podniesiony pułap zadłużenia

Wycena rynkowa wskazuje na około 75 proc. szans, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie na nadchodzącym posiedzeniu, choć istnieje około 50 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na czerwcowym lub lipcowym posiedzeniu Fedu.

Nastroje na rynkach poprawiło przyjęcie przez Senat USA ponadpartyjnej ustawy popieranej przez prezydenta Joe Bidena, która podnosi pułap zadłużenia rządu w wysokości 31,4 bln USD, zapobiegając pierwszej w historii niewypłacalności.

Zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów kompromisowy projekt ustawy przeszedł przez Senat stosunkiem głosów 63-36, uzyskując wystarczające poparcie ponadpartyjne, aby pokonać próg 60 głosów w izbie, aby uniknąć obstrukcji parlamentarnej.

Oczekuje się, że Joe Biden podpisze ustawę w piątek.

"Fakt, że sprawa może zostać rozwiązana, eliminuje pewne potencjalne zakłócenia" - powiedział Phil Shucksmith, zarządzający portfelem w Newton Investment Management.

Departament Skarbu szuka pieniędzy

Inwestorzy skupią się teraz na wpływie na rynek emisji kolejnych obligacji przez Departament Skarbu USA w celu uzupełnienia środków budżetowych, co może wywrzeć presję na płynność dostępną dla banków.

"Prawdopodobnie mamy do czynienia z pewnym stopniem odbudowy konta skarbowego" - powiedział Shucksmith, dodając, że to wraz z zacieśnianiem ilościowym oznacza, że nastąpi zaostrzenie warunków finansowych.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 71,98 USD za baryłkę, po wzroście o 2,7 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 2,9 proc. do 7,40 USD/b.

