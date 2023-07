Ferrum podpisało umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie izolowanych rur stalowych na potrzeby gazociągu wysokiego ciśnienia Racibórz- Oświęcim, podało Ferrum.

Umowa obejmuje dostawę rur stalowych do rurociągowych systemów transportowych z terminem realizacji przypadającym na okres od stycznia 2024 r. do lipca 2024 r. Wynagrodzenie nie przekroczy ok. 61,2 mln zł netto (ok. 75,3 mln zł brutto).

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 885 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)