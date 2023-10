Ferrum odnotowało 0,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 8,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,51 mln zł wobec 19,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 15,07 mln zł wobec 27,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,2 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 515,43 mln zł rok wcześniej.

"W drugim kwartale 2023 r. widoczne były trendy spadkowe zainicjowane na początku roku. Niższe przychody Spółki wynikały m.in. z dostosowania struktury sprzedaży emitenta do poziomów zapotrzebowania kluczowych odbiorców, w tym m.in. OGP Gaz-System oraz obniżonym popytem związanym m.in. z rewizją pierwotnych planów budżetowych wiodących inwestorów w poszczególnych segmentach rynkowych, do których Spółka realizuje dostawy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Za I półrocze 2023 r. wolumen sprzedaży rur wyprodukowanych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego obniżył się o ok. 2,4 tys. ton, tj. o 4,8%, a przychody ze sprzedaży rur zmniejszyły się o ok. 18 509 tys. zł, tj. o 6,8%, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 0,55 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 885 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)