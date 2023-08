Cztery niskoemisyjne kotły szczytowo-rezerwowe zostały uruchomione po raz pierwszy w ramach planu rozruchu instalacji w nowo budowanej elektrociepłowni gazowej w Siechnicach, podała Kogeneracja, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Po pierwszym uruchomieniu każdy z kotłów musi przejść optymalizację oraz testy układów sterowania i zabezpieczeń. Dopiero po spełnieniu wszystkich niezbędnych kryteriów będą one mogły być dopuszczone do eksploatacji. Jednostka rozpocznie pracę w 2024 r.

Nowa, niskoemisyjna, przyjazna dla środowiska inwestycja będzie się składała z bloku gazowo-parowego oraz z czterech kotłów szczytowo-rezerwowych (KSR) i zastąpi studwudziestoletni zakład zasilany węglem. Źródłem zasilania będzie gaz ziemny, dzięki czemu roczna emisja CO2 obniży się o 622 tysiące ton, tj. o 61%. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie, podano.

"Uruchomienie kotłów szczytowo-rezerwowych to kolejny ważny etap prac realizowanych w ramach tej kluczowej dla wrocławskiego rynku ciepła inwestycji. Budowa nowej jednostki produkcyjnej w Siechnicach wpisuje się w proces dekarbonizacji realizowany w spółkach Grupy PGE i znacznie przyczyni się do planowanego przez Kogenerację do 2026 roku obniżenia poziomu emisji CO2 o 15%" - powiedział prezes Kogeneracji Dominik Wadecki, cytowany w komunikacie.

Rolą kotłów szczytowo-rezerwowych (KSR) jest praca w szczycie zapotrzebowania na ciepło, kiedy niewystarczające jest funkcjonowanie pracującego w podstawie bloku gazowo-parowego. KSR wykorzystywany jest również jako rezerwa w przypadku ewentualnych awarii podstawowych urządzeń produkcyjnych, wyjaśniono.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

