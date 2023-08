Polska Grupa Energetyczna (PGE) otrzymała decyzje ministra infrastruktury o udzieleniu pozwoleń w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim obszarze morskim (wyłączna strefa ekonomiczna), podała spółka. Łączna potencjalna moc planowanych w tych projektach farm wiatrowych wyniesie ok. 3,9 GW.

"Grupa PGE jest niekwestionowanym liderem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Realizujemy największe pod względem mocy wytwórczych inwestycje OZE na Bałtyku. Dzisiaj otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury ostateczne decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, które umożliwią wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna potencjalna moc farm wiatrowych planowanych do budowy na nowych obszarach wynosi ok. 3,9 GW. To dodatkowa moc w stosunku do już realizowanych obecnie projektów PGE. Realizacja planów i zagospodarowanie nowych obszarów w kolejnych latach spowoduje, że nie tylko osiągniemy, ale wręcz przekroczymy nasz strategiczny cel 6,5 GW mocy ze źródeł offshore zakładany na 2040 rok" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Decyzja dotyczy m.in. obszarów na Bałtyku, o które ubiegała się Grupa PGE w ramach postępowań rozstrzygających.

"Szczegółowe informacje na temat nowych akwenów przyznanych Grupie PGE:

* Obszar 43.E.1:

Obszar 43.E.1 znajduje się blisko realizowanych przez PGE projektów morskich farm wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce.

Potencjalna moc: 990 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 118 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 42 km

Wnioskodawca: PGE Baltica 4 sp. z o.o. (w której 55,04% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Tauron Polska Energia SA)

* Obszar 44.E.1:

Obszar 44.E.1 znajduje się blisko realizowanych przez PGE projektów morskich farm wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce.

Potencjalna moc: 975 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 121 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 48 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 9 sp. z o.o. (w której 100% udziałów posiada PGE)

* Obszar 60.E.3:

Obszar bezpośrednio sąsiaduje z już rozwijanym przez PGE projektem Baltica 1.

Potencjalna moc: 1185 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 143 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 78 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o. (w której 100% udziałów posiada PGE)

* Obszar 60.E.4:

Obszar 60.E.4 znajduje się blisko projektu Baltica 1.

Potencjalna moc: 555 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 77 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 85 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o. (w której 66,19% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Enea SA)

* Obszar 45.E.1:

Obszar 45.E.1 znajduje się w sąsiedztwie realizowanych projektów Baltica 2 i Baltica 3, bezpośrednio graniczy z obszarem, na którym realizowany jest projekt Baltica 2.

Potencjalna moc: 210 MW

Powierzchnia obszaru: ok. 17 km kw.

Odległość od brzegu: ok. 32 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o. (w której 50% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Ørsted)" - wymieniono w komunikacie.

Łączny potencjał morskich farm wiatrowych, które można zbudować na wszystkich tych obszarach przekracza 3,9 GW. Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od MFW Baltica Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 roku, podano także w informacji.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)