Stopa zwrotu z aktywów (ROA, od ang. Return on Assets) to wskaźnik rentowności, który mierzy zdolność firmy do generowania zysku w odniesieniu do całkowitej wartości jej aktywów. Rentowność aktywów (ROA) jest często używany do oceny, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje aktywa w celu generowania zysków.

ROA można obliczyć, dzieląc zysk netto przez średnią wartość aktywów w określonym okresie. Wyraża się go zwykle w procentach: ROA = Zysk netto / Średnia wartość aktywów * 100 proc. Reklama Wskaźnik ten może być używany do porównywania różnych firm w tej samej branży, pokazując, która firma lepiej wykorzystuje swoje zasoby do generowania zysku. Firmy z wyższym ROA zwykle zarządzają swoimi aktywami bardziej efektywnie i mogą być postrzegane jako atrakcyjniejsze dla inwestorów i kredytodawców. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję