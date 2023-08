Forte odnotowało 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego (kwiecień-czerwiec 2023) 2023/2024 wobec 8,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,55 mln zł wobec 22,57 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 16,35 mln zł wobec 36,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,67 mln zł w okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. wobec 333,13 mln zł rok wcześniej.

"W strukturze sprzedaży ogółem Grupy 8,7% stanowiła sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę zależną Tanne z 1,7% udziałem eksportu (4 414 tys. zł) i 7,0% udziałem sprzedaży krajowej (18 530 tys. zł). Wartość sprzedaży płyty do zewnętrznych klientów w całym okresie sprawozdawczym wyniosła 22 944 tys. zł w porównaniu z 91 066 tys. zł w okresie kwiecień – czerwiec 2022 (spadek o 75%). Wolumenowo zaś sprzedaż płyty w okresie kwiecień – czerwiec 2023 roku była niższa niż w okresie porównawczym o ok. 65% (21 tys. m3 w okresie sprawozdawczym vs. 59 tys. m3 w okresie porównawczym)" - czytamy w sprawozdaniu.

"Przychody ze sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży Grupy stanowiły 91,3% sprzedaży ogółem (240 727 tys. zł), z czego eksport stanowił 210 710 tys. zł (79,9%) wobec 30 017 tys. zł sprzedaży krajowej (11,4%)" - czytamy również.

Udział procentowy sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 49,2%, Europa Zachodnia i Północna 27%, Polska 12,5%, Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 10% oraz Kraje pozaeuropejskie 1,3%, podano także.

Udział procentowy sprzedaży płyty na rynkach ukształtował się następująco: Polska 80,8%, Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 19,2%, podano również.

Bezpośredni ujemny wpływ na poziom zysku netto okresu sprawozdawczego miało wykorzystanie aktywa na ulgi podatkowe przez spółki strefowe Tanne Sp. z o.o. oraz Dystri-Forte Sp. z o.o. w łącznej wysokości 6 682 tys. zł, jak również wykorzystanie aktywa utworzonego na stratę podatkową przez spółkę Forte Brand w kwocie 1 424 tys. zł . Dodatni zaś wpływ na zmniejszenie obciążenia podatkowego zysku netto miało utworzenie aktywa na stratę podatkową przez Jednostkę Dominującą w wysokości 3 821 tys. zł." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. r. obr. 2023/2024 r. wyniosła 20,27 mln zł.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2022 r. spółka miała 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)