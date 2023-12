Forte odnotowało 71,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 wobec 8,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 14,44 mln zł wobec 22,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212 mln zł w II kw. r. obr. 2023/2024 wobec 333,13 mln zł rok wcześniej.

W I poł. r.obr. 2023/2024 (kwiecień-wrzesień 2023) spółka miała 70,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 76,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 475,67 mln zł w porównaniu z 688,7 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 15,51 mln zł wobec 49,25 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Strata z działalności operacyjnej w I półr. r.obr. wyniosła 11,89 mln zł, w stosunku do 21,51 mln zł zysku w analogicznym okresie roku 2022.

"Na obniżenie rentowności wpłynęły główne następujące czynniki:

• utrzymujące się spowolnienie na rynku meblowym, które negatywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży mebli na wszystkich rynkach obsługiwanych przez Grupę. W ujęciu ilościowym sprzedaż mebli w okresie kwiecień- wrzesień 2023 roku była o 10% niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego,

• bardzo istotny spadek popytu na płytę meblową przełożył się na spadek sprzedaży płyty przez spółkę Tanne do zewnętrznych klientów w ujęciu ilościowym w okresie kwiecień - wrzesień 2023 o 53% roku vs analogiczny okres roku ubiegłego przy jednoczesnym spadku cen o 36%. Skutkowało to zmniejszeniem uzyskanej marży na sprzedaży płyty poza Grupę o 49,9 mln zł,

• wysokie koszty surowców i materiałów do produkcji (przede wszystkim drewna i materiałów drewnopochodnych), których przeniesienie na odbiorcę następuje z dużym opóźnieniem,

• umocnienie kursu PLN wobec EUR" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W strukturze sprzedaży ogółem Grupy 8,6% stanowiła sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę zależną Tanne z 1,6% udziału eksportu (7 533 tys. zł) i 7,1% udziału sprzedaży krajowej (33 584 tys. zł).

"Wartość sprzedaży płyty do zewnętrznych klientów w całym okresie sprawozdawczym wyniosła 41 118 tys. zł w porównaniu z 132 696 tys. zł w okresie kwiecień-wrzesień 2022 (spadek o 69%). Przychody ze sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży Grupy stanowiły 91,4% sprzedaży ogółem (434 549 tys. zł), z czego eksport stanowił 373 380 tys. zł (78,4%) wobec 61 169 tys. zł sprzedaży krajowej (12,9%)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. r.obr. 2023/2024 wyniosła 39,09 mln zł wobec 27,89 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2022 r. spółka miała 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)