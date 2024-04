"Pozytywny wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży/EBIT IV kwartału roku obrotowego 2023-2024 miał zrealizowany wynik na opcjach walutowych zabezpieczających ryzyko kursowe w kwocie 7 mln zł. Zakontraktowany poziom kursu EUR/PLN opcji walutowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 4,53 vs. średnio kwartalny kurs EUR/PLN na poziomie 4,32. Dodatkowo spółka rozwiązała rezerwy na bonusy dla klientów z tytułu nieosiągnięcia progów obrotów uprawniających do ich realizacji w kwocie 3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Trudna sytuacja branży meblarskiej

Powyższe wyniki finansowe odzwierciedlają trudną sytuację całej europejskiej branży meblarskiej, na którą istotny wpływ mają ograniczenia konsumpcji wynikające z sytuacji gospodarczej spowodowanej między innymi wysoką inflacją oraz wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, podkreślono.

"Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale roku obrotowego 2023-24, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 marca 2024 roku wyniosła 273 mln zł (w tym 34 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej w TANNE Sp. z o .o.) w stosunku do 325 mln zł w okresie porównawczym 2022-23 roku, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku (w tym 32 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 16 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022-2023" - czytamy dalej.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za okres 12 miesięcy roku obrotowego 2023-2024 wyniosła 53 mln zł, w stosunku do 121 mln zł w okresie porównawczym 2022-2023 roku (spadek o 56%). Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT wyniosła w tym okresie -2 mln zł, w stosunku do 66 mln zł porównawczego okresu 2022-23 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy roku obrotowego 2023-2024 wyniosła 1 031 mln zł (w tym 115 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) w stosunku do 1 243 mln zł w okresie porównawczym 2022-2023 roku (w tym 208 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 17% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022-23, podano także.

Wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 5,8, podano.

"Zarząd spółki w odpowiednim terminie złożył do banków finansujących wnioski o uzyskanie zgód na ustanowienie na dzień 31 marca 2024 roku wskaźnika dług/EBITA na poziomie 6,8, na co banki wstępnie wyraziły zgody. Wnioski aktualnie są procedowane przez komitety kredytowe poszczególnych banków" - czytamy dalej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)