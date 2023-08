Kino Polska TV odnotowało 10,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 13,38 mln zł wobec 11,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,05 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 72,89 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 23,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 144,8 mln zł w porównaniu z 139,34 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 60,47 mln zł wobec 57,31 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W I połowie 2023 r. grupa zanotowała wzrost wyniku operacyjnego, do czego przyczyniły się trzy segmenty: Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Produkcja kanałów TV oraz Zoom TV. W segmencie Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne grupa wygenerowała wyższe przychody z emisji i ze sprzedaży reklam - wzrost o odpowiednio 9% i 19%. Wyższe wpływy z tytułu emisji to efekt wzrostu przychodów na rynkach takich jak Polska, Bułgaria, Węgry oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego. Z kolei dynamiczny przyrost przychodów z reklamy jest skutkiem wzrostu na rynkach polskim i czeskim. Segment produkcji kanałów TV wypracował znacząco wyższe przychody niż w 2022 r. (+1 381 tys. zł), co przełożyło się na wzrost jego rentowności. Większe przychody w tym segmencie wynikają przede wszystkim z rozpoczęcia prac nad produkcją kanałów zagranicznych dla Grupy Canal+. Segment Zoom TV wygenerował przychody o 18% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. Poprawił także swoją rentowność - wzrost o 6 034 tys. zł. Na poprawę rentowności tego segmentu wpłynęła przede wszystkim wyższa oglądalności kanału - w analizowanych miesiącach wyniosła ona średnio 0,64%, w porównaniu do 0,57% w analogicznym okresie ubiegłego roku (SHR%, All 16-59, live)" - czytamy w raporcie.

Osiągnięty przez grupę kapitałową zysk na działalności operacyjnej był o 15% wyższy r/r. Jest to przede wszystkim skutek wyższego wzrostu przychodów (+4%) w porównaniu do kosztów (+3%) w analizowanym czasie. Natomiast zanotowany w I półroczu 2023 r. zysk netto z działalności kontynuowanej zwiększył się o 11% r/r. Głównym czynnikiem, który doprowadził do wzrostu była większa rentowność segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+ 5 837 tys. zł) oraz Zoom TV (+ 6 034 tys. zł). EBITDA za analizowany okres 2023 r. wyniosła 60 473 tys. zł, co oznacza wzrost o 6% r/r, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 8,66 mln zł wobec 2,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)