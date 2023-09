Rosnąca synergia pomiędzy Grupą Canal+ i Grupą Kino Polska przełożyła się już na wzrost wyników finansowych - Grupa Kino Polska chce kontynuować ten trend, poinformował członek zarządu Grupy Kino Polska oraz CEO SPI International B.V. Erwan Luherne.

Reklama

"Rosnąca synergia pomiędzy Grupą Canal+ i Grupą Kino Polska, przełożyła się już na wzrost wyników finansowych, pragniemy kontynuować ten trend. Grupa Kino Polska będzie też mogła liczyć na kolejne wspólne projekty z Canal+ Polska. Jako grupa medialna zajmujemy 5. miejsce pod względem oglądalności na polskim rynku telewizyjnym. Warto również podkreślić, że wzajemna współpraca umacnia pozycję rynkową i negocjacyjną w obszarze reklamy całej Grupy Canal+ w Polsce" - powiedział Luherne, cytowany w komunikacie.

W połowie sierpnia Kino Polska TV podało, że Canal+ nabył 30% od Hildy Uziyel 30% udziałów spółki Digital SPI International, która pośrednio (poprzez SPI International B.V.) posiada 13 082 126 akcji Kino Polska TV, stanowiących 66% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów. W rezultacie transakcji Canal+ stał się jedynym wspólnikiem spółki Digital SPI.

Reklama

"W I półroczu skupiliśmy się na poprawie efektywności operacyjnej naszego biznesu. Zwiększyliśmy marże w największym segmencie kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, a także znacząco poprawiliśmy wyniki segmentu Zoom TV. Widać także pozytywne efekty i synergii z Grupą Canal+. Przychody segmentu produkcji kanałów telewizyjnych przekroczyły w I półroczu tego roku ponad 2 mln zł, co jest w dużej mierze rezultatem realizacji zadań na rzecz Grupy Canal+" - skomentowała członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V. Katarzyna Woźnicka.

W I poł. 2023 r. Grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 144,8 mln zł (+3,9% r/r). Przychody z emisji zwiększyły się o 7,9% r/r i stanowiły 52,8% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam były niższe o 0,6% r/r, a ich udział w przychodach ogółem stanowił 36%.

"Największe przychody w Polsce i na rynkach międzynarodowych w wysokości 78,6 mln zł (+10,3% r/r) w I półroczu 2023 r. wygenerował (łącznie z emisji i reklamy) segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne. Wpływy z emisji rosły głównie na rynkach w Polsce i na Węgrzech. Na rynku czeskim przychody ze sprzedaży reklam wzrosły r/r o jedną trzecią i sięgnęły już 2,36 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Segment Zoom TV zanotował wzrost przychodów o ponad 18% r/r do 12,3 mln zł I półroczu 2023 r.

Segment Produkcja kanałów telewizyjnych wygenerował w omawianym półroczu przychody w wysokości 2,1 mln zł (+186,9% r/r), co jest w dużej mierze efektem realizacji wspólnych produkcji i zadań na rzecz innych podmiotów z Grupy Canal+, podkreślono w materiale.

"Segment Stopklatka notował spadek przychodów, co jest częściowo efektem ubiegłorocznych zmian regulacyjnych. Segment ten osiągnął 21,5 mln zł sprzedaży z reklam, tj. mniej o 7,2% r/r. Również Kanały marki Kino Polska wygenerowały niższe niż rok wcześniej przychody, w wysokości 16,8 mln zł, tj. 11,7% mniej niż rok wcześniej" - czytamy dalej.

Sprzedaż praw licencyjnych przyniosła 12,8 mln zł, tj. mniej o 8,8% r/r. Podobnie jak w pierwszym kwartale 2023 r., wynika to z faktu, że treści nabywane przez Grupę w mniejszym niż rok wcześniej zakresie trafiały do podmiotów zewnętrznych, zaś w dużej mierze zasilały główne ramówki kanałów własnych Grupy, przyczyniając się do wzrostów przychodów zarówno z emisji, jak i reklamy, wskazano dalej w informacji.

W I półroczu 2023 r. kanały Grupy Kino Polska osiągnęły łącznie 2,59% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, tj. o 5,5% mniej w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. (SHR%, All 16-59, live).

Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)