Grupa Unibep pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 950 mln zł w I półroczu 2023 r., co oznacza, że portfel zamówień do realizacji od III kwartału 2023 r. wynosi ok. 3,5 mld zł, podała spółka.

W ramach segmentu budowlanego w I półroczu 2023 r. grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 820 mln zł, uzyskując portfel zamówień o wartości ok. 3,4 mld zł do realizacji od III kwartału 2023 r, podano.

"Biorąc pod uwagę istotnie mniejszą wartości podpisanych umów w I półroczu 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (1,5 mld zł) oraz mając na względzie aktualną sytuację rynkową, zarząd grupy zrewidował wcześniejsze prognozy w zakresie kontraktacji w całym 2023 r. W jego ocenie w segmencie budowlanym będzie ona odczuwalnie niższa niż miało to miejsce przed rokiem. W najbliższym okresie działalność tego segmentu skupiona będzie na pozyskiwaniu oraz uruchamianiu nowych kontraktów, w oparciu o zaktualizowane koszty realizacji oraz przepływy pieniężne. W dalszym ciągu istotnym czynnikiem kształtującym wyniki segmentu pozostanie wielkość uzyskiwanych dopłat i waloryzacji od inwestorów. Największe ryzyko tego segmentu związane jest z akwizycją, odbywającą się w warunkach wyhamowania nowych inwestycji i silnej konkurencji" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że w wyniku I półrocza 2023 r. segmentu deweloperskiego Grupa rozpoznała sprzedaż (protokoły przekazania mieszkań) 432 lokali (w tym 271 w ramach wspólnego przedsięwzięcia) w porównaniu ze sprzedażą 336 lokali (w tym 177 w ramach wspólnych przedsięwzięć) w I półroczu 2022 r.

"W ocenie zarządu, popyt na nowe mieszkania w II kwartale 2023 roku przewyższał poziom z roku 2022, na co wpływ miało złagodzenie warunków Rekomendacji S w zakresie oceny zdolności kredytowej dla osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy oraz wejście w życie rządowego programu mieszkaniowego 'Bezpieczny kredyt 2%'. Zwiększone zapotrzebowanie na nowe mieszkania zbiegło się w czasie z małą podażą lokali zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, co w perspektywie najbliższych kwartałów pozwala w ocenie zarządu grupy z optymizmem patrzeć na sprzedaż oraz rentowność tej części jej działalności" - czytamy dalej.

W segmencie modułowym w I półroczu 2023 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenu produkcji, co Grupa ocenia pozytywnie w kontekście celu ciągłego wzrostu efektywności fabryki i poprawy rentowności, podano także.

"W analizowanym okresie produkcja wyniosła 15.457 m2 w porównaniu z 12.768 m2 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poziom kontraktacji w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniósł 134 mln zł. Aktualnie portfel zamówień tego segmentu wynosi 164 mln zł do realizacji od III kwartału 2023 r. Ponadto, ok. 87 mln zł stanowią kontrakty warunkowe, w przypadku których rozpoczęcie realizacji zależy od decyzji zamawiających, spełnienia warunków administracyjnych, pozyskania finansowania lub osiągnięcia poziomu sprzedaży lokali. Obecny poziom zleceń jest w ocenie zarządu grupy niewystarczający do pełnego obłożenia produkcji, jednak mając na uwadze liczbę i wartość projektów będących w fazie uzgodnień oczekuje on, że w całym 2023 r. wartość podpisanych umów będzie istotnie wyższa niż w 2022 r." - podano w materiale.

Spółka wskazała też, że z uwagi na kończące się realizacje kontraktów z 2022 r. i wejścia w życie nowo pozyskiwanych kontraktów, z wyższymi marżami oraz z zapisanymi w umowach klauzulami waloryzacyjnymi, zarząd grupy oczekuje stopniowej poprawy marży na przełomie III/IV kwartału br. Niemniej w całym 2023 r. wynik tej części działalności grupy pozostanie ujemny.

"W ramach segmentu modułowego grupa w następnych kwartałach koncentrować się będzie na pozyskiwaniu kolejnych zamówień skalkulowanych w oparciu o aktualną prognozę kosztów oraz z wynegocjowanymi klauzulami waloryzacyjnymi, które w najbliższej perspektywie pozwolą na sprawne przygotowanie i zapewnienie ciągłości produkcji" - czytamy.

Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce, mającym silną pozycję jako realizator osiedli mieszkaniowych i obiektów kubaturowych oraz pracującym w segmencie energetyczno-przemysłowym. Od lat spółka posiada w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynek i niemiecki i do krajów skandynawskich), działa w infrastrukturze (buduje drogi oraz mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie) głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Spółka - poprzez Unidevelopment - prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Unibep jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)