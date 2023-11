Unibep odnotował 26,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła 26,54 mln zł wobec 11,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 28,84 mln zł wobec 16,99 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 21,59 mln zł wobec 23,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 597,7 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 575,88 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 30,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 26,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 1 833,31 mln zł w porównaniu z 1 595,25 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 19,98 mln zł wobec 85,63 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Na tak istotne obniżenie zysku największy wpływ miała zapowiadana już wcześniej zmiana zasad - na bardziej konserwatywne - dotycząca tworzenia rezerw serwisowych, odpisów na należności, rezerw na potencjalne zobowiązania oraz zmiana zasad w zakresie rozpoznawania dodatkowych przychodów. W wyniku ujęto rozpoznane na części kontraktów wyższe koszty, wynikające ze wzrostu kosztów materiałów i usług, ale także np. bez potencjalnych dopłat ze strony inwestorów, skutki zmian harmonogramów niektórych budów oraz koszty przestojów związanych z niewykorzystanymi mocami produkcyjnymi w fabryce domów modułowych. Spadek wyników jest także efektem niższej rentowności działalności deweloperskiej, gdyż dużą część lokali spółka sprzedała klientowi instytucjonalnemu, a tego typu transakcje charakteryzują się niższymi marżami niż sprzedaż mieszkań odbiorcom indywidualnym" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że wzrost sprzedaży odnotowała w segmencie budowlanym (wzrost obrotów o 21% r/r), głównie za sprawą obszaru energetyczno-przemysłowego (wzrost obrotów o 234% r/r) oraz generalnego wykonawstwa (wzrost obrotów o 14% r/r), spadek z kolei z działalności deweloperskiej (o 19%).

Segment modułowy, realizowany i nadzorowany przez Unihouse, po trzech kwartałach 2023 r. uzyskał sprzedaż na porównywalnym do ubr. poziomie ok. 170 mln zł. Jego rentowność operacyjna obniżyła się w tym okresie o 3,3 pkt proc. Największy wpływ na to miała korekta marż na kontraktach spowodowana wyższymi kosztami produkcji (wzrost cen materiałów i usług podwykonawców, większe koszty frachtów i transportu lądowego), na które zostały zawiązane rezerwy jeszcze w 2022 r. oraz brak równomiernego obłożenia mocy produkcyjnych w fabryce, podano.

"W tym segmencie mamy najwięcej do zrobienia – od skutecznej akwizycji, po efektywne prowadzenie produkcji i budów. Zarządy Unihouse i Unibep analizują pespektywy rozwoju tego segmentu z punktu widzenia wszystkich możliwych działań w kierunku poprawy wyników tego segmentu" - powiedział prezes Unibep Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Spółka podała też, że proces identyfikacji i ujmowania w wyniku za 2023 r. wszystkich ryzyk związanych z bieżącą działalnością grupy zostanie zakończony w IV kwartale br. W ocenie zarządu Unibep skutki powyższych działań nie będą miały istotnego wpływu na przepływy pieniężne grupy w przyszłości, ale mogą mieć istotny wpływ na wynik całego roku 2023 r.

"Wdrożyliśmy szereg działań operacyjnych w każdym z naszych biznesów, których celem jest wyeliminowanie większości ryzyk i spodziewamy się, że w roku następnym grupa może osiągnąć dodatni wynik operacyjny, a w latach kolejnych istotnie go poprawić" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 9,79 mln zł wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce, mającym silną pozycję jako realizator osiedli mieszkaniowych i obiektów kubaturowych oraz pracującym w segmencie energetyczno-przemysłowym. Od lat spółka posiada w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynek i niemiecki i do krajów skandynawskich), działa w infrastrukturze (buduje drogi oraz mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie) głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Spółka - poprzez Unidevelopment - prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Unibep jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.

