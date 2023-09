Bowim odnotował 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 98,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,76 mln zł wobec 158,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 24,06 mln zł wobec 162,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 087,23 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 1 431,77 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 1 087 229 tys. zł w porównaniu do 1 431 768 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to, że skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były w pierwszym półroczu 2023 roku niższe o 24,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Na ten spadek miały wpływ zmiany poniższych pozycji skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży:

produktów z 213 242 tys. zł w I poł. 2022 do 190 027 tys. zł w I poł. 2023, co stanowi spadek o 10,9%,

towarów i materiałów z 1 217 297 tys. zł w I poł 2022 do 895 967 tys. zł w I poł. 2023, co stanowi spadek o 26,4%,

usług z 1 229 tys. zł w I poł. 2022 do 1 235 tys. zł w I poł 2023, co stanowi wzrost o 0,5%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do wyników.

"Emitent i grupa kapitałowa emitenta pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej spowodowanej osłabieniem strony popytowej na rynku wyrobów stalowych wypracowały wzrost sprzedaży liczonej w tonach o odpowiednio 1,7% i 1,6%, co było rezultatem przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii zakupowo-sprzedażowej, utrzymaniem udziałów w rynku oraz właściwego wykorzystania zmieniającej się sytuacji rynkowej. Pomimo uplasowania na niezwykle konkurencyjnym rynku większego wolumenu wyrobów stalowych, istotny i mający globalny trend spadek cen wyrobów stalowych niekorzystnie wpłynął na wartość osiągniętych przez emitenta i grupę emitenta poziomów przychodów" - podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 5,58 mln zł wobec 93,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,75 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)