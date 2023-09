Comp zakłada transfer do akcjonariuszy na poziomie minimum 7,5 zł na akcję w 2024 roku, w porównaniu do 6,5 zł na akcję planowanego do realizacji w całym 2023 roku, poprzez wykorzystanie upoważnienia walnego zgromadzenia do skupu akcji własnych do końca 2024 roku, podała spółka.

"Poprawa efektywności wynikająca z oszczędności strukturalnych oraz zwiększenie przepływów operacyjnych dzięki lepszemu wynikowi na poziomie EBIT/EBITDA, jak również inne korzystne czynniki, umożliwią dalszy wzrost transferu do akcjonariuszy w 2024 roku. Plan zarządu zakłada wypłatę minimum 7,5 zł na jedną akcję w 2024 roku, w porównaniu do 6,5 zł na jedną akcję planowanego do realizacji w całym 2023 roku. Transfer dokona się poprzez wykorzystanie upoważnienia walnego zgromadzenia spółki do skupu akcji własnych do końca 2024 roku, przy bezpiecznym poziomie zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

Informując o planach połączenia (jako spółka przejmująca) z Elzab, Comp podkreślił też, że jego poziom zadłużenia netto przestaje być strategicznie istotny dzięki osiągniętemu w tym roku korzystnemu poziomowi zadłużenia w relacji do zysku EBITDA. Możliwy jest wzrost zadłużenia netto w wypadku okresów większej realizacji biznesu.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

