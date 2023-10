Silvair odnotował 0,23 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 0,95 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,21 mln USD wobec 0,5 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,58 mln USD w II kw. 2023 r. wobec 0,26 mln USD rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 0,51 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,86 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,07 mln USD w porównaniu z 0,52 mln USD rok wcześniej.

"Liczba urządzeń zainstalowanych przez partnerów Grupy za pomocą narzędzi Silvair Commissioning w pierwszej połowie 2023 roku wyniosła ponad 58 tys. sztuk, wobec 88 tys. instalacji odnotowanych przez cały rok 2022. Liczba różnego rodzaju urządzeń wykorzystujących technologię Silvair wyprodukowanych przez partnerów w tym okresie wyniosła ponad 175 tys. sztuk, niemal tyle ile komponentów zostało wyprodukowanych przez cały rok 2022 (ponad 194 tys.)" - czytamy w sprawozdaniu.

Reklama

"W czerwcu 2023 roku osiągnięty został istotny kamień milowy, kiedy to łączna liczba komponentów wyprodukowanych przez partnerów Grupy od początku komercjalizacji technologii Silvair przekroczyła barierę pół miliona sztuk. Jednocześnie w pierwszych dniach po zakończeniu okresu objętego niniejszym raportem łączna liczba urządzeń zainstalowanych w budynkach komercyjnych za pomocą narzędzi Silvair Commissioning od początku komercjalizacji przekroczyła barierę 200 tys. sztuk. Poziom 100 tys. sztuk osiągnięty został we wrześniu 2022 roku, zatem podwojenie tego wyniku zajęło Grupie zaledwie 10 miesięcy" - czytamy również.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE wykazuje wartość -6%, w porównaniu do okresu porównawczego, w którym odnotowano -26%. Wskaźnik rentowności aktywów ROA ukształtował się na poziomie -4%, w porównaniu do okresu porównawczego, w którym odnotowano -16%. Rentowność sprzedaży uległa poprawie z -3,60 do -0,48. Wyniki wskaźników zostały porównane do dnia 30 czerwca 2022 roku, podano.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)