Silvair odnotował 0,31 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,66 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,21 mln USD wobec 0,26 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,48 mln USD w III kw. 2023 r. wobec 0,41 mln USD rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 0,82 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 3,51 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,55 mln USD w porównaniu z 0,93 mln USD rok wcześniej.

"W ocenie zarządu emitenta, wpływ na wyniki finansowe grupy w perspektywie kolejnych okresów będą miały następujące czynniki zewnętrzne i wewnętrzne:

• wzrost cen surowców energetycznych oraz cen energii na świecie,

• dostępność komponentów oświetleniowych (w tym głównie półprzewodników) po naruszeniu łańcuchów dostaw wywołanych pandemią Covid-19,

• sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna w Polsce i na świecie w obliczu wojny w Ukrainie,

• tempo adopcji standardu Bluetooth Mesh przez rynek oraz skuteczność w pozyskaniu nowych kontraktów,

• systematycznie prowadzone prace rozwojowe pozwalające komercjalizować nowe produkty i powiększać przewagę konkurencyjną" - czytamy w raporcie.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)