Sfinks Polska odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 17,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,53 mln zł wobec 19,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 9,17 mln zł wobec 26,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,32 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 44,67 mln zł rok wcześniej.

"Restauracje sieci należących do Sfinks Polska wypracowały w I półroczu 2023 r. sprzedaż gastronomiczną w wysokości 89,84 mln zł wobec 77,80 mln zł rok wcześniej. W ujęciu skonsolidowanym grupa Sfinks zanotowała na koniec czerwca przychody ze sprzedaży w wysokości 50,32 mln zł, tj. wyższe o 13% r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody gastronomiczne to przychody wszystkich lokali działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks Polska, z wyłączeniem sieci Piwiarnia.

Odzwierciedleniem rosnących przychodów i rentowności grupy Sfinks jest skonsolidowany zysk na sprzedaży, który wyniósł w I półroczu br. 13,69 mln zł wobec 11,73 mln zł w I połowie ubiegłego roku. Kolejne kategorie rachunku wyników półrocznych, zwłaszcza zysk netto, są nieporównywalne względem poziomów ubiegłorocznych, ponieważ ocenę zaburza wpływ (o 26,3 mln zł) uprawomocnienia się układu z wierzycielami, podkreślono.

"Siłą napędową naszej grupy są restauracje Sphinx, które zwiększyły obroty w I półroczu o 17% mimo mniejszej liczebności tej sieci. Co ważne, publikowane przez nas dane miesięczne pokazują, że jeszcze większa dynamika, powyżej 21%, widoczna jest dla tzw. sieci porównywalnej. To łączny efekt popularności marki, jak i całego szeregu naszych działań związanych z ofertą dla gości, w tym stałą i sezonową kartą dań, jakością w restauracjach, kampaniami promocyjnymi, ale też właściwym doborem lokalizacji nowych restauracji" - skomentował prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

"Bardzo dużą rolę prosprzedażową gra także nasz program lojalnościowy i aplikacja Aperitif, z której korzysta już ok. 600 tys. naszych gości. W efekcie jako grupa notujemy też wzrost rentowności sprzedaży, która zwiększyła się do 27,2% w I półroczu 2023 wobec 26,3% rok wcześniej. Dlatego też wobec marki Sphinx mamy największe plany rozwoju w tym roku i kolejnych, co też będzie istotnym elementem nowej strategii grupy Sfinks, którą planujemy opublikować w najbliższych dniach" - dodał prezes.

Po zakończeniu półrocza do sieci dołączyły trzy nowe restauracje Sphinx. W Jarocinie w nowym formacie zaczął działać Sphinx Coctail Bar. We Wrocławiu po około rocznej nieobecności nastąpił powrót do dawnej, prestiżowej lokalizacji. Powstała też pierwsza przyhotelowa restauracja Sphinx w Żabiej Woli, przy trasie Warszawa-Katowice. W tym roku mają powstać jeszcze kolejne lokale pod tym szyldem, wskazano też w informacji.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 0,64 mln zł wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

