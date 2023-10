Spółka APRS oferująca innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony wód powierzchniowych oraz mikrokapsułkowania dla przemysłu planuje rozwój linii produkcyjnych oraz debiut na rynku NewConnect w III kw. 2024 roku, podała spółka.

"Obecność na giełdzie jest naturalnym krokiem skalowania naszego biznesu. Przez lata finansowaliśmy naszą działalność z własnych środków oraz dotacji i grantów. Wypracowaliśmy oraz pozyskaliśmy innowacyjne technologie i patenty dedykowane kilku obszarom. Liczymy, że obecność APRS wśród spółek notowanych, oprócz dostępu do kapitału, zwiększy widoczność firmy i jej prestiż, co może przyciągać nowych inwestorów, klientów i partnerów. Ponadto, rynek giełdowy dostarczy nam niezbędnych narzędzi do wyceny wartości spółki" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Woszczyk, cytowany w komunikacie.

APRS wypracowała 2 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2022 r., natomiast po trzech kwartałach 2023 r. przychody przekroczyły 6 mln zł. Spółka komercjalizuje własne, kompleksowe rozwiązania i prowadzi rozmowy zarówno z polskimi, jak też zagranicznymi partnerami, podkreślono.

Reklama

"Jako jedyni w Polsce oferujemy unikalną, nowoczesną technologię kapsułkowania metodą wykraplania, która już teraz przynosi nam wymierne przychody i cieszy się rosnącym zainteresowaniem przedstawicieli wielu branż. Z kolei nasze rozwiązania dotyczące rekultywacji wód są doceniane w świecie nauki w Polsce i Europie, ponieważ obecnie nie ma tak kompleksowego, naturalnego i zapewniającego trwałe efekty systemu ochrony wód. Przygotowujemy się do komercjalizacji tych rozwiązań. Jesteśmy w trakcie rozmów z poszczególnymi samorządami w Polsce, które borykają się z problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Widzimy również potencjał obsługi bardzo dużego projektu w Niderlandach" - dodał prezes Grzegorz Brenk.

Firma APRS w 2018 r. zakończyła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Nielbarku, które składa się z 740 m2 przestrzeni laboratoryjno-produkcyjnej. Jeszcze w tym roku spółka przygotowuje się do uruchomienia linii przemysłowych w zakresie wytwarzania kapsuł bezszwowych i mikrokapsuł.

Reklama

APRS prowadzi działalność w trzech obszarach: usług w zakresie rekultywacji wód, systemu mikrokapsułkowania na skalę przemysłową oraz usług badawczych, zarówno w zakresie formulacji dot. mikrokapsułkowania, jak również w mikrobiologii.

(ISBnews)