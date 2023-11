Zarząd Apatora podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,2 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

Prawo do zaliczki uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki 15 grudnia 2023 roku. Wypłata zaliczki nastąpi 21 grudnia. Do wypłaty zaliczki uprawnionych jest 32 647 073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Reklama

(ISBnews)