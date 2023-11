Trakcja odnotowała 27,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 59,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 33,34 mln zł wobec 67,06 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 601,68 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 415,92 mln zł rok wcześniej.

"W okresie III kwartału 2023 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 601 676 tys. zł, które wzrosły o 185 754 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Koszt własny sprzedaży wzrósł o 90 863 tys. zł i wyniósł 554 835 tys. zł. Grupa Trakcja za III kwartał 2023 roku wykazała zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł 46 841 zł, co oznaczało wynik wyższy o 94 891 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto ze sprzedaży w III kwartale 2023 roku wyniosła 7,8%, natomiast w analogicznym okresie roku 2022 osiągnęła poziom -11,6%. Czynnikiem, który miał najistotniejszy wpływ na poziom zysku brutto ze sprzedaży III kwartału 2023 roku była sytuacja w jednostce dominującej, która odnotowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 21 913 tys. zł, co stanowi poprawę wyniku o 77 265 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Wysokość zysku w jednostce dominującej wynika przede wszystkim z dokonanego w III kwartale 2023 roku cyklicznego przeglądu kontraktów, którego wpływ na wynik brutto spółki w III kwartale 2023 roku był dodatni i wyniósł 14 728 tys. zł. Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji budżetów w jednostce dominującej to wzrost kosztów podwykonawców na kontraktach kolejowych, a także konieczność zmiany technologii wykonania obiektu na jednym z kontraktów drogowych. Jednocześnie pozytywnie na kwotę aktualizacji wpłynęło ujęcie marży z tytułu waloryzacji kontraktów oraz podpisanie ugody mediacyjnej z PKP PLK na kontrakcie "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Poznań Główny - Rokietnica", wyjaśniono.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 9,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 284,74 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 373,67 mln zł w porównaniu z 971,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 5,39 mln zł wobec 267,75 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 502 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)